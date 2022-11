Integrante da área de Saúde no governo de transição, o senador Humberto Costa (PT-PE) avaliou que uma das consequências “importantes” da pandemia de coronavírus foi o reconhecimento do Serviço Único de Saúde (SUS) pela população e a área política. De acordo com ele, o próprio presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva avançou em relação ao tema e agora não para de repetir que recursos para a área são investimentos, e não despesas.

Costa, que também é médico, defendeu, no entanto, a necessidade de se retirar gargalos do SUS com maior celeridade possível e adiantou que o novo governo fará “compra de serviços” do setor privado para suprir várias áreas, em especial o SUS Especialidades.