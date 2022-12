O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro registrou baixa de 0,1% em novembro ante outubro, na leitura final do dado, informou nesta sexta-feira, 16, a Eurostat, agência de estatísticas da região. O resultado veio em linha com a previsão dos analistas consultados pelo Wall Street Journal. Já na comparação anual a alta foi de 10,1% em novembro, um pouco acima da previsão de 10,0%. De qualquer modo, o resultado anual desacelerou, após alta de 10,6% em outubro. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, ficou estável no mês de novembro, com alta anual de 5,0%. Os números vieram em linha com o esperado, com o resultado anual repetindo o que foi registrado em outubro.