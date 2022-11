Umberto Louzer é o novo técnico do CRB. O anúncio oficial aconteceu na tarde deste sábado, mas neste primeiro momento, ele não ficará à frente da equipe alagoana no jogo de despedida da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Bahia. O comandante, ao lado dos dirigentes, já está começando o planejamento para 2023.

“O Clube de Regatas Brasil tem o prazer de anunciar a contratação do técnico Umberto Louzer, que chega ao Galo para comandar a equipe na temporada 2023. A diretoria Regatiana entende que Louzer é o nome ideal para conduzir o processo de planejamento do time para o próximo ano. Seja bem-vindo ao Galo de Campina. Avante, Regatas!”, postou o clube nas redes sociais.

O treinador tem experiência nas principais competições nacionais e já trabalhou em grandes clubes como Guarani, Vila Nova, Coritiba, Chapecoense, Sport, Atlético Goianiense e Juventude. Pela Chapecoense, além de conquistar o Campeonato Catarinense, Umberto Louzer foi campeão do Campeonato Brasileiro Série B, em 2020.

Seu último trabalho foi no Juventude, mas acabou demitido por maus resultados, que culminaram no rebaixamento do clube gaúcho na elite do Brasileirão.