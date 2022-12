Até o dia 7 de novembro, já haviam sido vendidos 47,65 milhões de livros no Brasil – um crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2021 – que, por sua vez, tinha sido melhor do que 2020. O aumento no faturamento foi ainda maior, de 8,59%, somando R$ 2,06 bilhões. Os dados constam do 11º Painel do Varejo de Livros no Brasil em 2022, levantamento da Nielsen Book do Brasil para o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL).

O levantamento mostra, ainda, que no último período aferido, que vai de 10 de outubro a 6 de novembro, considerado como o 10ª do ano, o faturamento do mercado editorial se manteve em crescimento. Houve um aumento de 6,44% e a soma total das vendas chegou a R$ 162,32 milhões contra R$ 152,5 milhões alcançados entre 11 de outubro e 7 de novembro de 2021. Em quantidade de livros vendidos, a variação foi menor, mas ainda assim positiva – de 0,21%. No mês analisado, foram vendidos 3,75 milhões de exemplares.

Enquanto o faturamento e a quantidade de livros comercializados aumentam, o número de ISBNs do ranking diminui. Isso quer dizer que há menos “bibliodiversidade” no mercado – uma menor variedade de livros circulando O número é negativo pelo quarto período consecutivo neste ano – e agora ele está 7,38% menor em comparação com o mesmo intervalo do ano passado. E é o menor nos últimos 24 meses.

O levantamento é feito com base nos dados das principais livrarias do País. A expectativa é que a próxima pesquisa apresente números ainda melhores, já que ela incluirá o resultado da Black Friday.