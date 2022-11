Dependendo apenas de si para continuar na Série A do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá recebe o Coritiba na Arena Pantanal, em Cuiabá, neste domingo às 16h, pela 38ª e última rodada. Um empate já basta para o time mato-grossense confirmar sua presença na elite do futebol nacional, pelo terceiro ano consecutivo. Já o time paranaense sonha com uma vaga na Copa sul-americana.

Um empate já basta para o Cuiabá permanecer na elite. Com 38 pontos, está a três pontos do Atlético-GO, que soma 35, sendo o único time a disputar com os cuiabanos. O Dourado vem de derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG, fora de casa, que deixou o clube com 12 gols negativos de saldo. Caso perca para o Coritiba, terá que torcer para os goianos não vencerem o América-MG, em Belo Horizonte (MG), por grande diferença de gols.

O Coritiba se livrou do rebaixamento nas últimas rodadas e quer coroar o ano com uma vaga na Sul-Americana. O time vem de um empate por 2 a 2 com o Corinthians, no Couto Pereira, permanecendo em 15º lugar, com 42 pontos. Dois a menos que o Red Bull Bragantino, que em 14º, fecha a zona de classificação para o torneio continental.

O Cuiabá terá o técnico António Oliveira novamente à beira do gramado. O português cumpriu suspensão na última rodada, assim como o zagueiro Marlon. Quem é dúvida é o meia Pepê, com desconforto muscular, foi preservado do duelo contra o Atlético-MG, para estar 100% contra o Coritiba. Por outro lado, o treinador não terá o zagueiro Marcão, com uma fratura na mão, o defensor está fora da última rodada. No mais, o Cuiabá não terá nenhum jogador suspenso pela parte disciplinar.

Os lesionados têm sido um problema para o Cuiabá, porque com o elenco curto o clube acabou perdendo peças importantes no decorrer da competição. “Infelizmente, convivemos com a perda de jogadores importantes. Perdemos o Uendel ainda no primeiro turno, tivemos longo período de inatividade do Walter, agora para esse jogo perdemos o Pepê e o Marcão. Jogadores que são importantes, pela sua experiência”, disse o auxiliar Bruno Lazaroni.

De outro lado, o técnico Guto Ferreira não terá dois titulares no Coritiba, por terem recebido o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians, o zagueiro Chancellor e o volante Bruno Gomes estão fora do duelo. O uruguaio Guillermo e o experiente Henrique disputam a vaga na defesa. Enquanto isso, no meio campo, Bernardo deve ser o escolhido, porém, Guto poderá optar por Matáias Galarza, que ganhou espaço com a chegada do treinador. Os meias Robinho e Boschilia são dúvidas e serão reavaliados antes da viagem para Cuiabá.

Livre do rebaixamento, o goleiro Gabriel Vasconcelos se diz aliviado com a permanência do Coritiba na Série A e não vê como obrigação a vaga na Sul-Americana. “Aliviado, essa é a palavra certa. Foram meses tensos, tinha uma pressão imensa. E logo que passa isso, já se cria uma expectativa, você já começa a olhar outro objetivo. A Sul-Americana é um sonho, mas não obrigação”, afirmou o goleiro.