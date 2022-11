Curitiba convoca novo grupo de bebês para vacinação contra covid. Foto: Hully Paiva/SMCS

A partir desta quarta-feira (30/11), Curitiba amplia a vacinação dos bebês menores de três anos sem comorbidades com a primeira dose da vacina contra a covid-19. Estão sendo convocados neste momento aqueles nascidos entre 1 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

Aqueles já convocados anteriormente – menores de 3 anos, nascidos até 30 de junho de 2020 – permanecem com a vacinação aberta também. Devido à limitação de doses da Pfizer tampa vinho (única marca de vacina liberada para esta faixa etária), novas convocações dependem de avaliação do estoque e do envio de novas doses.

A vacinação dos pequenos acontece em dez unidades de saúde específicas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os endereços podem ser conferidos no site Imuniza Já ou abaixo.

Para facilitar o fluxo de atendimento e evitar perda de doses, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) orienta que pais e responsáveis dos bebês menores de três anos, que já foram convocados, agendem a aplicação da vacina pela Central Saúde Já, pelo telefone 3350-9000. A Central funciona todos os dias, das 8h às 20h.

“Aqueles que não conseguirem fazer o agendamento podem fazer a busca direta pela vacina, mas é muito importante dar preferência pela vacina agendada, pois ela otimiza as doses e o tempo da vacinação”, orientou a superintendente de gestão da SMS, Flávia Quadros.

O agendamento é indicado apenas para a vacina dos bebês menores de 3 anos convocados. Não sendo necessário para crianças com três anos completos ou mais ou outras faixas etárias.

Inclusive, as crianças que forem completando três anos antes do recebimento da primeira dose passam a se enquadrar no esquema vacinal do grupo de 3 e 4 anos e podem buscar diretamente uma das dez unidades de saúde com a vacina disponível para essa faixa etária. Confira os endereços aqui.

Bebês com comorbidades

Também podem se vacinar os bebês de 6 meses a 2 anos com comorbidades já convocados, mas que ainda não receberam o imunizante. Os acompanhados pelo SUS Curitibano têm sua condição registrada no prontuário eletrônico da SMS e, para a vacinação, precisarão apresentar apenas os documentos pessoais da criança e dos responsáveis.

Já os bebês com comorbidades atendidos na rede privada devem apresentar também documento comprobatório da sua condição para se vacinarem.

“Para este público, nós também indicamos o agendamento preferencial pela Central Saúde Já, uma vez que também utilizam a Pfizer tampa vinho”, explica Flávia.

Para este público, a vacinação também é realizada em dez unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Confira os endereços abaixo ou no site Imuniza Já.

Esquema vacinal baby

O esquema vacinal básico para bebês entre 6 meses e 2 anos é de três doses, sendo que a 2ª dose deverá ser aplicada num intervalo de 28 dias após a 1ª. Já a 3ª dose deverá ser aplicada num intervalo de 56 dias após a 2ª.

A vacina para este grupo é destinada para crianças a partir de 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias. Crianças que fizerem 3 anos após o recebimento da 1ª dose deverão completar o ciclo vacinal com o mesmo imunizante.

A vacina que será utilizada é a Pfizer de tampa vinho, a única liberada para esta faixa etária até este momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Outras vacinas

Além da dose do imunizante contra a covid-19, as unidades de saúde de Curitiba também ofertam a vacina contra a gripe (vírus influenza) para pessoas com 6 meses de vida ou mais, que pode ser aplicada no mesmo dia da vacina anticovid. Não há mais necessidade de intervalo de 15 dias entre os imunizantes.

Também é possível receber as outras vacinas do Calendário Nacional de Imunização caso a crianças esteja em atraso ou dentro da data.

Orientações

Crianças que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso das que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.

No dia da vacinação, além da certidão de nascimento do bebê, é necessário apresentar documento pessoal com foto e CPF do familiar ou responsável que está acompanhando a criança.

O bebê deve ter, ainda, cadastro no Aplicativo Saúde Já Curitiba – pode ser incluído como dependente no cadastro do pai, mãe ou responsável para que a vacina seja registrada na carteira vacinal.