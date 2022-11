Em noite inspirada de Stephen Curry, o Golden State Warriors reagiu na temporada da NBA, nesta segunda-feira. Após cinco derrotas consecutivas, os atuais campeões superaram o Sacramento Kings por 116 a 113, em São Francisco, com direito a 47 pontos do astro da equipe da casa. Pela mesma rodada, que contou com 15 jogos, o Milwaukee Bucks perdeu a primeira no campeonato.

Na Califórnia, Curry foi soberano em quadra. Além de cestinha da partida, flertou um “triple-double” ao anotar oito rebotes e oito assistências. “Steph estava de tirar o fôlego. Ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ele joga bem em tantas noites. E a de hoje pareceu ainda mais especial para ele”, comentou o técnico dos Warriors, Steve Kerr.

Andrew Wiggins anotou um “double-double” de 25 pontos e 10 rebotes. E Klay Thompson contribuiu com 16 pontos. Pelos Kings, De’Aaron Fox comandou o time, com seus 28 pontos e seis assistências, enquanto Malik Monk saiu do banco de reservas para marcar 24 pontos e seis rebotes. Domantas Sabonis contribuiu com um “double-double” de 19 pontos e 14 rebotes.

O triunfo dá novo fôlego aos atuais campeões da NBA e também ajuda na recuperação da equipe na Conferência Oeste. O time de São Francisco soma agora quatro vitórias e sete derrotas, ainda nas últimas posições da tabela.

Enquanto os Warriors ainda tentam se encontrar nesta temporada, o líder do Oeste venceu mais uma. Em casa, o Utah Jazz superou o Los Angeles Lakers por 139 a 116 e chegou aos nove triunfos em 12 jogos. Lauri Markkanen e Jordan Clarkson foram os destaques dos anfitriões, com 23 e 22 pontos, respectivamente.

Sem LeBron James, aparentemente poupado, Anthony Davis foi o destaque dos Lakers, com 29 pontos. Em situação complicada, a equipe de Los Angeles sofreu a oitava derrota no campeonato em 10 partidas disputadas até agora. Figura no penúltimo lugar da tabela do Oeste.

BUCKS PERDEM A PRIMEIRA

Após nove triunfos consecutivos, o Milwaukee Bucks perdeu a primeira nesta temporada. Fora de casa, o time foi batido pelo Atlanta Hawks por 117 a 98. Giannis Antetokounmpo esteve em quadra e anotou 25 pontos e sete rebotes. Porém, não conteve a boa atuação coletiva dos Hawks, liderados por Dejounte Murray (25 pontos e 11 assistências) e AJ Griffin (24 pontos).

Apesar do revés, os Bucks seguem ostentando a liderança da Conferência Leste e a melhor campanha da competição até agora. Já o time de Atlanta se aproxima dos primeiros colocados da tabela. Já é o quarto, com sete triunfos e três derrotas.

Nesta disputa pelas primeiros postos da classificação, o Cleveland Cavaliers decepcionou e o Boston Celtics venceu. Fora de casa, os Cavaliers foram batidos pelo Los Angeles Clippers por 119 a 117. Donovan Mitchell anotou 30 pontos para os visitantes, enquanto Jarrett Allen se destacou nos rebotes (20). O brasileiro Raulzinho não entrou em quadra.

Pelos Clippers, Paul George e Marcus Morris Sr. registraram 26 e 20 pontos, respectivamente. A equipe de Los Angeles está no meio da tabela do Oeste, com seis vitórias e cinco derrotas. Apesar do revés, os Cavaliers seguem na vice-liderança do Leste, com oito triunfos e duas derrotas.

Em Memphis, o Boston Celtics bateram os Grizzlies por 109 a 106 e se aproximaram dos vice-líderes. Com os 39 pontos de Jayson Tatum, os visitantes chegaram aos sete triunfos em 10 partidas. Os Grizzlies somam o mesmo número de vitórias em 11 jogos e também tentam colar nos líderes do Oeste.

Em razão das eleições nos Estados Unidos, a NBA não contará com jogos nesta terça-feira.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 100 x 108 Washington Wizards

Orlando Magic 127 x 134 Houston Rockets

Detroit Pistons 112 x 103 Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers 129 x 122 New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers 100 x 88 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 117 x 98 Milwaukee Bucks

Miami Heat 107 x 110 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 111 x 97 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 106 x 109 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 107 x 120 New York Knicks

San Antonio Spurs 109 x 115 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 96 x 94 Brooklyn Nets

Golden State Warriors 116 x 113 Sacramento Kings

Utah Jazz 139 x 116 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 119 x 117 Cleveland Cavaliers