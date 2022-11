Stephen Curry fez de tudo em quadra na noite desta quarta-feira. Marcou nada menos que 50 pontos e anotou nove rebotes e seis assistências. O astro só não conseguiu levar o Golden State Warriors à vitória sobre o Phoenix Suns, fora de casa. Os anfitriões venceram por 130 a 119. Na mesma noite, o Milwaukee Bucks voltou a vencer, ao superar o Cleveland Cavaliers.

Em Phoenix, Curry fez uma das melhores exibições individuais de um jogador nesta temporada. No entanto, esteve sozinho nos Warriors. Klay Thompson não passou dos 19 pontos e Andrew Wiggins, dos 14. Do outro lado, os atuais campeões tiveram pela frente uma equipe mais equilibrada, com atuação coletiva sólida.

Os cinco titulares dos Suns, melhor equipe da temporada regular passada, superaram os dois dígitos em pontuação. Os destaques foram Cameron Payne e Devin Booker, com 29 e 27 pontos, respectivamente. O segundo ainda esteve perto de anotar um “double-double”, com suas nove assistências.

“É importante ter um time. Isso dá longevidade e vai nos ajudar a atravessar a temporada”, comentou Booker, numa cutucada ao adversário. O nono triunfo em 14 jogos levou os Suns à vice-liderança da Conferência Oeste. Só está atrás do Portland Trail Blazers, dono de 10 vitórias e quatro derrotas.

Para os Warriors, o tropeço é mais uma numa temporada marcada pela irregularidade. Os atuais campeões não conseguem se afastar das últimas posições da mesma tabela, agora com seis triunfos e nove derrotas.

“Perder se torna um hábito quando a gente não conserta os erros. Conseguimos evitar isso durante um bom tempo. Estamos muito conscientes de quem somos e do nosso potencial”, comentou Curry. “Acho que agora estamos um pouco dispersos”, avaliou o técnico Steve Kerr.

Pela Conferência Leste, o Milwaukee Bucks reagiu no campeonato, após duas derrotas consecutivas. Nesta quarta, bateu o Cleveland Cavaliers por 113 a 98, em casa. Giannis Antetokounmpo, novamente, foi decisivo, mas esteve longe de ser o cestinha da equipe. O grego foi mais eficiente nos demais fundamentos, quase anotando um “triple-double” (16 pontos, 12 rebotes e oito assistências).

Brook Lopez anotou 29 pontos e contou com o apoio do reserva Jordan Nwora, autor de 21 pontos. E de Bobby Portis, responsável por um “double-double” de 10 pontos e 11 rebotes. Pelos Cavaliers, Darius Garland e Donovan Mitchell marcaram 23 pontos cada. O brasileiro Raulzinho esteve em quadra por quase cinco minutos e não movimentou as estatísticas.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Orlando Magic 108 x 126 Minnesota Timberwolves

Charlotte Hornets 113 x 125 Indiana Pacers

Washington Wizards 120 x 121 Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks 101 x 126 Boston Celtics

Toronto Raptors 112 x 104 Miami Heat

Milwaukee Bucks 113 x 98 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 124 x 110 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 92 x 101 Houston Rockets

Denver Nuggets 103 x 106 New York Knicks

Phoenix Suns 130 x 119 Golden State Warriors

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Portland Trail Blazers x Brooklyn Nets

Sacramento Kings x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x Detroit Pistons