Divulgação/Sesc-PR

Trinta unidades do Sesc PR localizadas em Curitiba e no interior do estado estão com inscrições abertas para o processo seletivo para bolsa integral de estudo nos cursos de inglês e de espanhol para 2023. Além das mensalidades, o material didático utilizado durante as aulas está incluso na bolsa.

Ao todo, são 900 vagas gratuitas e para concorrê-las, o candidato deve realizar inscrição no Serviço de Atendimento ao Cliente nas unidades de serviço do Sesc em todo o Paraná.

As vagas gratuitas estão abertas para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo ou dependentes de trabalhadores do comércio, estudantes da Educação Básica na rede pública de ensino e/ou estudantes da rede particular de ensino com bolsa de estudo integral. Os candidatos também deverão comprovar renda bruta familiar de até três salários mínimos conforme o piso nacional vigente.

No edital é possível ter acesso à listagem completa da documentação exigida e consultar a relação de unidades que oferecem as vagas. Acesse o edital completo no site do Sesc PR: https://www.sescpr.com.br/edital/bolsasgratuitas2023/.

Mensalidades

Além das vagas gratuitas, o Sesc PR oferta cursos pagos de Inglês e de Espanhol. O material didático utilizado nas aulas, da Cambridge University Press, está incluso no valor das mensalidades. O estudante também tem acesso a um livro de apoio de exercícios online ou digital.

Alunos que já cursaram inglês, é possível realizar teste de nivelamento. A cada término de módulo, o aluno recebe uma certificação.

Para as aulas de espanhol, o Sesc PR faz uso dos materiais didáticos da Editora Edelsa.

Certificação Internacional

Em 2022 quatro alunos do curso de inglês do Sesc PR, de Matinhos e de Foz do Iguaçu, foram selecionados e convidados a realizar o exame para obtenção de certificação internacional da Cambridge. Todos foram aprovados.

O nível da prova realizada foi o Preliminary English Test, com emissão de certificado para o nível B, que atesta que o aluno domina os aspectos fundamentais da língua inglesa e que tem competências linguísticas necessárias para se comunicar no cotidiano. A aluna Giovana Spohr da Silva, de Matinhos, litoral do Paraná, obteve nota máxima na prova e a qualificação B, que atesta desempenho maior que o exigido.

Para obter mais informações sobre os cursos de inglês e de espanhol que o Sesc PR oferta, acesse https://www.sescpr.com.br/categorias/idiomas/.