O Banco Central informou que, em função do ponto facultativo dos servidores públicos federais em Brasília, as informações dos Indicadores Econômicos Selecionados (fluxo cambial e operações cambiais do BC) não serão atualizadas nesta quarta-feira, 30, como ocorre semanalmente. A atualização será feita na quinta-feira, dia 1º de dezembro, às 14h30.

O ponto facultativo deve-se ao feriado do Dia do Evangélico, em Brasília, DF, comemorado no dia 30 de novembro.