Com gol contra do lateral Danilo, a Juventus finalizou a preparação para a retomada do Campeonato Italiano com um empate por 1 a 1 com o Standard Liège, da Bélgica, nesta sexta-feira, no Allianz Stadium. A partida também teve uma homenagem a Pelé, com tantas outras pela Europa desde quinta-feira. O Rei do Futebol apareceu nos telões e arrancou aplausos dos torcedores.

Em campo, a Juventus apostou em um trio defensivo com Bremer, Alex Sandro e Danilo, todos estiveram na Copa do Mundo com a seleção brasileira. O lateral-direito, aliás, acabou fazendo contra, abrindo o placar a favor da equipe belga, aos 32 minutos do primeiro tempo.

O gol de empate saiu apenas aos 11 minutos da etapa complementar com Soule em cobrança de pênalti. Este foi o terceiro amistoso da Juventus depois da Copa do Mundo. Antes, a equipe italiana derrotou o Arsenal por 2 a 0 e o Rijeka, da Croácia, por 1 a 0.

Com a preparação concluída, a Juventus volta a campo diante da Cremonese, na quarta-feira, às 14h30 (horário de Brasília), no Giovanni Zini Stadium.

A Juventus ocupa a terceira colocação do Campeonato Italiano, com 31 pontos, atrás de Napoli (41) e Milan (33). A Lazio (30) completa a zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.