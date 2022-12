Pimentel (PSD): vice é cotado para disputar a sucessão de Greca com o apoio do prefeito e do governador Ratinho Jr. CMC/arquivo –

O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), deve assumir a Secretaria de Estado das Cidades – que substituirá a atual Secretaria de Desenvolvimento Urbano na reforma do primeiro escalão do governo Ratinho Júnior para o segundo mandato. A nomeação dele para o cargo faz parte das articulações para a disputa pela prefeitura de Curitiba em 2024. Pimentel é cotado para concorrer à sucessão do prefeito Rafael Greca (PSD), com o apoio do atual chefe do Executivo municipal e do governador.

