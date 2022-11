Desde já com a cabeça no Mundial de Clubes, o Flamengo usará a reta final do Campeonato Brasileiro apenas para fazer alguns testes. O próximo desafio do clube rubro-negro é diante do Coritiba, em jogo marcado para este domingo, às 16h, no estádio Couto Pereira, pela 36ª rodada. Para o time paranaense, a partida é importante no seu projeto de permanecer na primeira divisão.

Com 61 pontos, o Flamengo, campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, briga pelo vice-campeonato, mas deixa claro que o seu principal objetivo é o Mundial. Na rodada passada, perdeu para o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã, mas usando um time reservas e ainda de ressaca pela conquista da Libertadores.

A briga pelo vice-campeonato tem a participação de quatro clubes. No momento, o Flamengo aparece em terceiro lugar, com 61 pontos, três atrás do Internacional (64). Mas Fluminense, em quarto, e Corinthians, em quinto, também têm 61 pontos deixando a briga bem equilibrada.

Passadas as finais das Copas, o técnico Dorival Júnior deve voltar a usar força máxima no Flamengo para buscar o vice-campeonato. No entanto, o treinador admitiu que poderá rodar o elenco nesta reta final até com o objetivo de fazer alguns testes para o Mundial.

A aposta é que o Flamengo jogue com o time principal, mas nomes como os de Ayrton Lucas, Matheus França, Éverton Ribeiro, Marinho podem seguir entre os titulares. “Ainda estamos conversando para encontrar o melhor caminho. A receita ideal ninguém tem, porque essas paradas tiram a possibilidade de termos uma segurança daquilo que faremos”, disse Dorival Júnior.

A diretoria também já pensa na frente e, na próxima semana, deve ampliar o processo de renovação de contratos que passa, necessariamente, pelo técnico Dorival Júnior e tem uma lista de jogadores liderada por David Luiz e Felipe Luís.

O Coritiba vem de vitória sobre o Juventude por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi. O time gaúcho tem 38 pontos e luta para seguir na divisão. Na zona de rebaixamento, o Ceará tem 34.

O time paranaense projeta força máxima para encarar o Flamengo. O técnico Guto Ferreira poderá contar com retornos importantes. O zagueiro Guillermo e o meia Boschilia voltam de suspensão. O camisa 35 deve reassumir a vaga no meio-campo no lugar de Robinho, titular no último jogo. O meia Régis, que marcou seu primeiro gol e que valeu a vitória, também briga por um espaço na posição.

O atacante Cardoni entrou em campo contra o Juventude, porém, saiu sem anotar gols. O artilheiro Léo Gamalho, que vem perdendo espaço, entrou no segundo tempo e deixou a disputa em aberto no ataque.

O setor defensivo não deve ter alterações. O treinador deve formar a mesma linha que entrou em campo em Caxias do Sul com Natanael, Castán, Chancellor e Rafael Santos. Desta forma, Guillermo será opção no banco.