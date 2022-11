A paulista Jenifer Nascimento, terceira colocada na São Silvestre do ano passado, vai ser uma das atrações da edição deste ano da tradicional prova de rua que é disputada no dia 31 de dezembro em São Paulo.

Aos 31 anos, ela espera repetir o desempenho para figurar mais uma vez no pódio. Em 2021, a elite feminina foi um destaque à parte durante a disputa. Entre as dez melhores colocadas, seis atletas eram brasileiras.

“Ter sido pódio na São Silvestre me fez lembrar quando tinha meus 17, 18 anos. Na época, treinava na minha cidade natal e meu técnico dizia que eu tinha um grande potencial para subir no pódio. Isso nunca saiu da minha cabeça. Então, quando passei a linha de chegada, passou um filme e fiquei emocionada. Estar ali foi meu sonho”, afirmou.

Para cumprir novamente o papel de destaque, Jenifer sabe que precisa melhorar o seu rendimento para se manter entre as mais rápidas. Focada no objetivo, ela vem se dedicando nos treinamentos.

“Este ano, eu acredito que para estar no pódio novamente preciso me superar e melhorar o tempo que fiz em 2021.” Na edição do ano passado, a corredora, que é natural de Osasco, cruzou a linha de chegada com a marca de 53min31s.

Mas além da dificuldade natural de enfrentar as adversárias estrangeiras, Jenifer vai precisar superar também um outro obstáculo: o desgaste.

“Este ano foi uma temporada muito longa e praticamente sem nenhuma pausa. Durante esse período, ainda tive algumas lesões, inclusive estou me recuperando de uma contratura na coxa. Mas estamos seguindo o trabalho e, se Deus quiser, vou chegar recuperada e preparada para competir a São Silvestre”, concluiu.

Além das corridas de rua, Jenifer disputa provas de pista. Com resultados expressivos nos 5 e 10 mil metros, ela trabalha para garantir presença também nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

“O objetivo é tentar classificar para o máximo de competições possível e para ter uma boa pontuação e conseguir uma vaga nas Olimpíadas”