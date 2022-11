O Liverpool pode ser o terceiro clube a trocar de donos na Inglaterra recentemente. Depois de Chelsea e Newcastle oficializarem seus novos proprietários, a Fenway Sports Group (FSG), que administra a equipe, divulgou uma nota oficial nesta segunda-feira revelando que vem recebendo ofertas frequentes para assumir o comando e que “consideraria novos donos.”

Vice-campeão da Europa e também do Campeonato Inglês, o Liverpool é avaliado em 23 bilhões de euros – aproximadamente R$ 117 bilhões -, e a FSG, que também é proprietária do Boston Red Sox, time de beisebol dos Estados Unidos, está avaliando “o que seria melhor para o clube.”

O conglomerado não vai fechar as portas para as empresas que querem assumir o comando do Liverpool, mas avisou que as cifras têm de ser condizentes com o momento do clube e que agradem também aos torcedores.

“Recentemente, houve várias alterações de proprietários em clubes da Premier League (administradora do Campeonato Inglês) e, inevitavelmente, somos questionados regularmente acerca da nossa posse no que diz respeito ao Liverpool”, revelou a FSG em nota oficial. “Recebemos frequentemente manifestações de terceiros que desejam se tornar acionistas do Liverpool. Como já referimos antes, sob os termos e condições certos, consideraríamos novos acionistas caso fosse do melhor interesse ao Liverpool como clube. A FSG continua totalmente comprometida com o sucesso do Liverpool, tanto dentro como fora de campo.”

Administradora do Liverpool desde 2010, a FSG já falou outras vezes sobre a possível troca de comando. Uma torcida uniformizada do Liverpool revelou em nota, também, que pretende conhecer todos os passos dessa possível troca de comando para dar seu parecer. A proprietária não revelou quais seriam esses interessados e os torcedores estão achando que é pressão para simplesmente vender o clube.