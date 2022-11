Marcello Casal Jr/ABr

A economia paranaense deverá receber, até o final de 2022, a título de 13° salário, cerca de

R$ 15,1 bilhões, aproximadamente 6,1% do total do Brasil e 35,3% da região Sul. Esse montante

representa em torno de 2,5% do PIB estadual. A estimativa é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

O pagamento da primeira parcela do 13º deve ser feita no dia 30 de novembro e a segunda parcela até 20 de dezembro.

O número de pessoas no estado que receberá o 13º foi estimado em 5,4 milhões, equivalente

a 6,3% do total que terá acesso ao benefício no Brasil. Em relação à região Sul, corresponde a 35,3%.

No estado, os empregados do mercado formal, tanto celetistas quanto estatutários representam

62,5%, enquanto pensionistas e aposentados do INSS equivalem a 35,8%. O emprego doméstico com

carteira assinada responde por 1,7%.

Em relação aos valores que cada segmento receberá, nota-se a seguinte distribuição: os

empregados formalizados ficam com 71,7% (R$ 10,9 bilhões) e os beneficiários do INSS, com 19,9%

(R$ 3,0 bilhões), enquanto aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio do estado caberão 6,3%

(R$ 957,0 milhões) e aos do Regime Próprio dos municípios, 2,1% (R$ 314,6 milhões).

Estimativa setorial para o mercado formal paranaense

Para os empregados do setor formal, até o final de 2022, a estimativa é de que R$ 10,7 bilhões

serão pagos como 13º salário aos 3,384 milhões de trabalhadores formais do setor público e privado

no Paraná, excluídos os empregados domésticos.

A maior parcela do montante a ser distribuído caberá àqueles que estão empregados no setor de Serviços (incluindo administração pública), que ficarão com 56,6% do total destinado ao mercado formal; os empregados da Indústria receberão 19,3%; o Comércio 14,6%; aos que trabalham na Agropecuária será pago o correspondente a 5,3%; e aos trabalhadores da Construção Civil caberão 4,1%.

Em termos de valores médios, o valor do 13º salário pago ao setor formal corresponde a R$ 3.166,23. A maior média deve ser paga aos trabalhadores do setor de Serviços, equivalente a R$ 3.839,14 (inclui Administração Pública); a Indústria aparece com o segundo valor, equivalente a R$ 2.958,73; e a menor foi verificada entre os trabalhadores da Construção Civil, com R$ 2.301,94