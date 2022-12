Todos nós sabemos que um livro não deve ser julgado pela capa, mas dificilmente não deixamos de julgá-lo. Isso acontece porque nossa mente está condicionada a processar tudo o que vemos rapidamente e assim dar uma opinião de forma imediata.

Isso acontece também com o logotipo da sua empresa. Se o visual não agradar o público, seu público-alvo não escolherá seu produto. A identidade visual da sua marca é muito importante, ela deve ser simples e única, explicando quem é sua marca e o que faz. O logotipo deve poder ser usado tanto de forma física quanto digital e em qualquer lugar, o design do logotipo deve ser coerente e versátil.

Existem alguns mecanismos que ajudam a externalizar os principais elementos que dão o suporte fundamental para criar a identidade da sua marca de forma consistente como o criador de logo. Nesse artigo vamos mostrar 7 coisas que é preciso saber sobre o design de logotipo.

A cultura da sua empresa na identidade visual

Partindo do princípio o conceito de marca é um potencial a ser explorado, antes de pensar no mercado e produtos e serviços que serão comercializados, é necessário ter em mente que o processo de criação do logotipo deve partir principalmente da cultura da sua empresa, entre outros aspectos subjetivos. Como sabemos, a marca tem sua própria personalidade, emoções, simbologia e características que remetem a essa cultura.

Para criar o logotipo da sua marca é preciso ter em mente um conjunto de fatores, como os valores praticados em todos os setores diariamente, isso não se remete somente aos processos ou normas, como também na forma em como cliente, colaboradores e fornecedores se relacionam.

Não tem como reproduzir ou padronizar a cultura de uma empresa para outra, ela é individual, por isso é importante tê-la bem definida, assim como a crença da sua marca.

Ao definir a cultura e crença, é onde conseguimos visualizar e encontrar entidades e ideias nas quais deve começar a trabalhar, a cultura também é um fator determinante de quais serão suas metas.

Após identificar sua cultura e crença e determinar suas metas, é possível visualizar quem é seu público alvo; como solucionar seu problema e o que ele precisa, qual diferencial do seu produto para que ele se torne consumidor da sua marca.

Transmita conceitos

Após refletir sobre a cultura da sua marca o próximo caminho a seguir é identificar quais os significados que seu logotipo precisa transmitir ao seu público além de valores e crenças. Um dos principais aspectos que precisamos considerar é o que seu produto pode acrescentar na vida do seu consumidor ideal.

Por exemplo, a Harley Davidson transmite a sensação de independência, pertinência de uma tribo e liberdade. Por isso é essencial que um logotipo represente seus diferenciais e personalidade. Um bom design e criador de logotipo é capaz de passar aos consumidores um conceito onde posicionará a marca e seu público-alvo na mesma sintonia.

Simplicidade no logotipo

Ao definir a simbologia para a criação do logotipo, atente-se para não exagerar nos símbolos, formas e cores, nossa mente está condicionada para respondermos as cores, elas elevam em 80% o reconhecimento da sua marca. Um logotipo simples é o segredo para torna-lo marcante, claro, elegante e fácil de entender.

Estude e use a psicologia das cores

As cores transmitem conceitos e sensações às pessoas, sendo de extrema importância para compor seu logotipo. Pesquise sobre os significados das cores para encontrar a que se encaixe de forma adequada aos seus valores.

Ao combinar cores, assegure de que essas combinem, evite usar mais de três cores, assim seu logotipo não ficará sobrecarregado. O exagero nas cores afasta seus potenciais consumidores.

Use o espaço negativo

O espaço negativo ou branco, é o que dá equilíbrio ao seu logotipo, porém, nele é possível incorporar elementos ocultos sem aglomerar.

A fonte não deve ser ignorada

Assim como as cores, as fontes também transmitem sentimentos e significados aos clientes. Por isso é fundamental que as fontes remetam a identidade da sua marca, para enviar os sinais corretos a eles.

As fontes são separadas em dois grandes grupos que é a SERIFA. A serifa são os prolongamentos nos cantos de cada letra, as fontes com serifas transmitem uma imagem mais clássica e séria, enquanto a fonte sem serifa passam um conceito de marca mais descontraído e moderno.

Teste diferentes aplicações e recolha feedback

Faça testes básicos para determinar qual a melhor forma de aplicação do seu logotipo, eles devem funcionar de forma harmoniosa tanto na horizontal como na vertical.

Teste também o tamanho mínimo no qual seu logotipo pode ser aplicado de forma legível, bem como se o logotipo funciona com harmonia quando empregado algum fundo nele, inicialmente, comece os testes com o logotipo em preto e branco, podendo inverter as cores, e depois aplique os fundos coloridos.

Ao finalizar as opções de criação do seu logotipo, lembre-se de fazer mais de uma opção, recolha feedback. Você pode fazer a pesquisa de qual melhor modelo de logotipo usando enquetes nas redes sociais e potenciais consumidores, deixando-as livres para darem suas impressões e sugestões. Analisar os argumentos do feedback fará com que considere o modelo que foi melhor avaliado.

Nem todas as pessoas acharão seu logotipo bonito, mas é fundamental que ele represente sua marca da forma mais fiel aos seus conceitos e cultura da empresa.