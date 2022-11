Divulgação

A segunda parcela do 13º salário de 2022 paga a servidores, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Curitiba foi feita ontem. O depósito foi realizado ao longo do dia. O pagamento injeta R$ 86,2 milhões na economia da cidade, que é o valor líquido atualizado da folha de pagamento.



Entre trabalhadores e beneficiários do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores de Curitiba), serão beneficiadas 45,6 mil pessoas. A primeira parcela do pagamento do 13º salário também foi antecipada. Ela foi paga em abril.



Já para os trabalhadores da iniciativa privada, a primeira parcela será paga no dia 30 de novembro, e a segunda, até 20 de dezembro. Segundo sondagem da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e do Sebrae/PR, 46,6% dos paranaenses vão utilizar o 13º para pagar dívidas.



O volume é superior aos 43,5% registrados no ano passado, bem como aos 36% de assalariados ouvidos em 2020 que afirmavam que quitariam seus débitos. Outra utilização do 13º salário será para fazer uma reserva ou investimento financeiro para 35,8% da população ouvida. O 13º vai injetar cerca de R$ 15 bilhões no Paraná neste ano.