Rovena Rosa/Agência Brasil

Com o fim do maior torneio de futebol do mundo, o iFood fez um levantamento da performance da plataforma durante esses quase um mês de torneio, no qual registrou mais de 62 milhões de pedidos. Foram realizados de 20 de novembro a 18 de dezembro, cerca de 2,5 milhões de pedidos a mais, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, um crescimento de 4%. Os dias de melhor performance foram os dos jogos das oitavas e quartas de final. No dia 3 de dezembro, por exemplo, a empresa registrou recorde de pedidos feitos em um único dia com 2,8 milhões, o número equivale a mais de 115 mil pedidos feitos por hora.

Durante os jogos da equipe brasileira também tiveram performance positiva na plataforma, com mais de 10 milhões de pedidos somando as cinco partidas. Em destaque está o último jogo da seleção na fase de grupos, no dia 2/12, com mais de 2,4 milhões de pedidos.