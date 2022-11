Claudio Neves/Portos do Paraná

A empresa pública Portos do Paraná informou que a principal via de acesso ao Porto de Paranaguá, BR 277, foi desbloqueada por volta das 6h30, nesta quinta- feira (03). Com o fluxo liberado, a Diretoria de Operações dilatou o período das janelas de entrada no Pátio Público de Triagem, para que nenhum caminhão perca o agendamento, em virtude das paralisações.



O pátio recebe os caminhões que chegam para descarregar granéis sólidos vegetais para exportação pelo Porto de Paranaguá – soja, milho e farelo de soja.



A via permaneceu com bloqueio da tarde de segunda-feira (31/10) até hoje (03/11). Nesse período, um total de 672 caminhões foram recebidos. Os dias de menores fluxos foram terça-feira (01) – 56 caminhões – e quarta-feira (02) – 45 caminhões. Nesta quinta (03) – das 0h às 9h – 242 veículos deram entrada no

pátio.

São cerca de 1.200 caminhões já agendados para chegarem até hoje. A partir desta quinta-feira (03), para os próximos dias, os terminais estão realizando novos agendamentos de modo que o fluxo seja reorganizado.