Levy Ferreira/SMCS

A Semana da Economia dos Armazéns da Família coloca à disposição dos usuários, a partir desta terça-feira (6/12) até sábado (10/12), três novos produtos a preços mais baixos. O pacote de 5 quilos de arroz parboilizado da marca Sabor Sul por R$ 11,85, o pacote de 5 quilos do arroz branco também da marca Sabor Sul por R$ 12,95 e o quilo do frango inteiro da marca Pioneiro por R$ 6,75.

E continuam valendo, durante esta semana, o preço de R$ 2,99 para o pacote de 1 quilo do feijão preto Caldeirão e de R$ 2,49 para o pacote de 1 quilo de fubá amarelo da marca RD.

A Semana da Economia oferta o menor preço da cidade em alguns produtos alimentares para contribuir na renda familiar de curitibanos cadastrados no programa Armazém da Família.

Mutirão de cadastramento

A regional do CIC foi a última a receber, nos dias 29 e 30 de novembro, o mutirão de cadastros dos Armazéns da Família. Desde agosto a ação percorreu as dez regionais da capital, realizando aproximadamente 1.400 cadastros novos no programa da Prefeitura. O mutirão foi promovido pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional com a apoio das administrações regionais.

Em quatro meses foram mais de 2500 pessoas atendidas nas regionais Bairro Novo, Boa Vista, Santa Felicidade, Cajuru, Tatuquara, Boqueirão, Pinheirinho, Matriz, Portão e CIC, que tiveram acesso a cadastros novos, renovações e informações sobre o Armazém da Família.

O objetivo da ação foi facilitar a adesão ao programa para as pessoas que não têm acesso a computadores e smartphones ou que têm dificuldade para se cadastrar.

Célio Santos de Oliveira, 39 anos, está desempregado e conseguiu fazer seu cadastro no último dia de mutirão no CIC. “Agora que perdi meu emprego, fiquei sabendo que poderia fazer o cadastro aqui e vim hoje. Que bom que deu tempo”, contou ele.

A diretora do Departamento de Promoção e Economia Alimentar, Ivone Aparecida de Melo, destacou o sucesso do mutirão. “Superou muito nossas expectativas, não esperávamos tantos cadastros novos. Conseguimos suprir a demanda das pessoas que estavam sem acesso, e se necessário faremos novamente no próximo ano”, afirmou Ivone.