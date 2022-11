AstroPay launches new Mastercard Prepaid Card

Buscando aumentar sua atuação em solo brasileiro, a AstroPay lançou recentemente um cartão Mastercard pré-pago no país para que, dessa forma, seus clientes novos e antigos possam utilizar o cartão físico para compras em lojas e realizar saques em caixas eletrônicos. Ademais, ainda há a possibilidade de utilizar o cartão de forma virtual para fazer pagamentos online. “Quando se trata de dinheiro digital e fintechs, o Brasil é um dos países mais avançados do mundo, e a parceria com a Mastercard honra nosso compromisso de longa data com os brasileiros em entregar as soluções mais simples para lidar com dinheiro da maneira mais segura e simples.”, relata o CTO & CPO da AstroPay, Guillermo Dotta.

Com esse novo produto, a relação entre a fintech e a Mastercard foi ampliada. Assim, os usuários brasileiros da fintech poderão ativar e utilizar o cartão pré-pago imediatamente sem qualquer cobrança de taxa.

De acordo com Guilherme Dotta, o intuito da empresa com medidas como esta é continuar aumentando sua base de clientes no país. Enquanto isso, a companhia adapta, inova e aprimora soluções de pagamentos para que seus produtos não só supram as necessidades dos usuários, mas as excedam.

Enquanto isso, o vice-presidente de fintech e enabler da Mastercard América Latina e Caribe, Thiago Dias, afirma que é um prazer atuar com uma companhia como a AstroPay, que ao longo da sua história tem trabalhado para apresentar ao público soluções inovadoras de pagamento, e que além de promover a inclusão financeira, garante uma experiência confiável ao consumidor.

A AstroPay foi criada em 2009, e sua carteira digital atualmente atende milhões de clientes de todo o planeta. A empresa atua em vários países da Ásia, América Latina, Reino Unido e África e, levando em consideração essas localidades, oferece mais de 200 alternativas de pagamento. Por conta disso, no Brasil o sitedeapostasonline.net lista casas de apostas que aceitam astropay para que o usuário tenha acesso a uma plataforma de pagamentos segura e confiável. Sendo que uma boa parcela das operadoras listadas disponibiliza bônus e promoções para os clientes que utilizam a carteira digital.

Também aderiu ao Pix

No primeiro semestre deste ano, a AstroPay já havia tomado uma medida que aumentava sua oferta de pagamentos no país, quando passou a melhorar os seus métodos de pagamento digital através do Pix, ferramenta de transferência instantânea criada pelo Banco Central.

Na ocasião, o CEO da companhia, Mikael Lijtenstein, afirmou que por ser uma fintech ágil, eles costumam se esforçar para disponibilizar para os seus clientes e comerciantes o melhor serviço possível. Para isso, eles investem em tecnologia, incessantemente se adaptando às necessidades dos usuários.

Segundo o executivo, com a adição do Pix ao seu portfólio da AstroPay, os lojistas terão a oportunidade de se conectar melhor com sua clientela, principalmente se considerarmos a crescente adesão que a ferramenta tem tido no país e como ela revolucionou a indústria de pagamentos no Brasil. Lijtenstein ainda destaca que, ao fazer uso da carteira da fintech, os clientes poderão experimentar uma “jornada de pagamento” veloz e sem qualquer impedimento.

No início deste ano, quando passou a aderir ao Pix, a AstroPay também destacou que, no Brasil, 82% dos pagamentos recebidos na sua plataforma eram provenientes do Pix. Com isso, a empresa reconheceu o todo o potencial da alternativa de transações instantâneas, chegando a afirmar que ela promoveria a inclusão financeira de uma parcela cada vez maior da população.

“É um exemplo interessante de como os pagamentos instantâneos podem favorecer os pagamentos em tempo real e promover a inclusão financeira em um país onde quase 34 milhões de adultos ainda não têm acesso aos serviços financeiros tradicionais. O método de pagamento foi adotado por mais de 62% da população adulta do país, segundo o Banco Central”, afirma Lijtenstein.