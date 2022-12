Arquivo/ABr

Uma pesquisa exclusiva realizada pela SumUp, empresa global de tecnologia e soluções financeiras, mostrou que mais da metade dos microempreendedores e profissionais autônomos ainda não consideram a Black Friday como uma oportunidade para alavancar as vendas.

Realizada entre os dias 1 e 8 de dezembro deste ano, com 3.121 pessoas em todas as regiões do País por meio de questionário online, a pesquisa avaliou o desempenho de negócios liderados por microempreendedores e autônomos na Black Friday 2022, comparando-o com resultados de 2021.

Ao todo, 54% dos entrevistados consideram que a Black Friday não interfere em seus negócios. Ao mesmo tempo, 17% avaliaram o evento como melhor que o do ano passado, 14% o acharam igual ao de 2021 e 16% afirmaram que a data foi pior que a anterior em vendas.

“Apesar da Black Friday representar uma das datas mais importantes para as vendas no varejo, os dados mostram que uma parcela importante dos microempreendedores e autônomos ainda não se beneficiam da data para alavancar seu negócio”, afirma Bianca Carnelli, líder de expansão da SumUp.

Dentre as regiões, os entrevistados de Norte e Nordeste foram os que mais consideraram a Black Friday de 2022 melhor que a passada, ambas com 20%. Por outro lado, só 13% dos microempreendedores e autônomos do Sudeste disseram que o evento deste ano foi melhor.

O levantamento apontou também que os setores de roupas e cosméticos foram os que melhor avaliaram as vendas da Black Friday de 2022 em relação ao ano anterior, com 24% e 23%, respectivamente. Já o setor de venda de eletroeletrônicos relatou que teve uma Black Friday ruim em 2022: 28% dos microempreendedores entrevistados disseram que 2021 foi um ano melhor para os negócios.