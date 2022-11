Divulgação/Assessoria de Imprensa

Nesta sexta-feira, 25 de novembro, a Black Friday Mueller vai oferecer descontos agressivos de até 70% e horário estendido para os clientes. As lojas abrirão em horário especial, das 8h às 23h. Além disso, durante todo o dia, o shopping estará animado pela alegria do circo, com atrações circenses pelo mall, seguindo a temática de Natal desse ano.

A promoção contará ainda com cupons de descontos exclusivos das lojas participantes no aplicativo “Shopping Mueller”, disponibilizados apenas nesta plataforma. Para ter acesso, o cliente faz o download gratuitamente na Apple Store ou no Google Play, realiza o cadastro e, depois de escolhida a oferta, apresenta ao vendedor da loja para usufruir do desconto.

Os influenciadores Leo Tramontin (@leotramontin1) e Alexandra Pryjmak (@dicasdecuritiba) farão uma curadoria especial, de acordo com o perfil e estilo de cada um, selecionando os produtos em promoção nas lojas do Mueller. Esses produtos serão divulgados no Instagram com stories e posts colaborativos no feed.

Compre e concorra

Quem comprar na Black Friday Mueller poderá participar da campanha de Natal Compre e Concorra. A cada R$ 600 em compras, os clientes podem trocar por um número da sorte para concorrer a vale-compras no valor de R$ 20 mil. Para participar da promoção, basta o cliente cadastrar suas notas fiscais pelo app “Shopping Mueller”. Quem realizar as compras e cadastrar as notas fiscais em novembro garante dois números da sorte.

As notas fiscais podem ser trocadas até o dia 28 de dezembro de 2022. Os sorteios serão semanais pela Loteria Federal e o primeiro acontece no dia 26 de novembro. Os demais sorteios serão em dezembro, nos dias 3, 10, 17, 24 e 31. A divulgação do resultado acontece nas redes sociais do Mueller e no site https://shoppingmueller.com.br/

Vila de Natal Mueller

A passarela mais famosa da cidade foi transformada na Vila de Natal Mueller com elementos cenográficos em 3D, luzes e sons que transportam o visitante para uma verdadeira experiência lúdica. Cenas do cotidiano típicas dessa época, como pessoas decorando suas casas, famílias reunidas para a ceia e trocas de presentes aguçam a memória afetiva de cada visitante. A passarela tem acesso pelo edifício garagem.

A Vila de Natal recebe o Circo Mueller – um espaço encantado para os clientes visitarem, se divertirem e fazerem fotos. O cenário do piso L4 tem um pórtico de entrada temático e uma árvore com um túnel iluminado. A magia inclui personagem inflável, Noéis de perna de pau e barraca de doces natalinos da Escola Nilza Tartuce, além de uma área para que as crianças escrevam e depositem suas cartinhas ao Papai Noel.

O vão central do shopping recebeu uma gigantesca árvore de Natal. Na parte externa, todo o telhado do shopping está iluminado com milhares de microlâmpadas com efeito cintilante. Um verdadeiro show de luzes.

Em seu trono no piso L1, Papai Noel recebe visitantes até o dia 24 de dezembro.

SERVIÇO:

Black Friday Mueller

Local: Shopping Mueller – Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico, Curitiba (PR)

Data: 25 de novembro (sexta-feira)

Horário especial: das 8h às 23h