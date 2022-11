Paranaense deve gastar em média 8,3% a mais (Marcello Casal Jr/ABr)

A Black Friday, incorporada ao calendário do varejo nacional em 2010, já é a quinta data mais importante para o setor, ficando atrás do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais.



“O comércio está em aceleração neste fim de ano, beneficiado pela baixa da inflação no segundo semestre e pela conjugação da Black Friday, Copa do Mundo e Natal. Neste ano, a perspectiva dos paranaenses com relação à Black Friday retoma a patamares similares ao período pré-pandemia”, observa o coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt.



E, segundo uma sondagem da Fecomércio PR e Sebrae/PR, o valor médio das compras durante a Black Friday deste ano no Paraná será 8,35% maior do que no ano passado. O valor médio das compras será de R$ 770,12, contra os R$ 710,80 do ano passado.



Apesar disso, 26,7% dos paranaenses veem vantagem na Black Friday. Essa parcela é menor do que em anos anteriores: em 2021, 36,7% dos consumidores do estado acreditavam nos benefícios da data e em 2020 eram 44%.



Dos entrevistados ouvidos pela pesquisa, 17,8% disseram adiantar as compras de Natal durante a Black Friday. O percentual está acima dos 13,6% registrados em 2021 e representa uma oportunidade para os comerciantes alavancarem as vendas.



De acordo com projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a Black Friday de 2022 deverá movimentar R$ 4,21 bilhões no país, avançando 13,2% em relação ao evento do ano anterior. Os produtos mais procurados pelos consumidores na Black Friday são eletrônicos.