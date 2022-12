Divulgação/BMW

Já estão abertas as inscrições para o Programa de Jovem Aprendiz 2023, da fábrica do BMW Group em Araquari. A iniciativa é voltada para jovens entre 17 (completando 18 anos até 17 de abril de 2023) e 24 anos — sem limite de idade para Pessoas com Deficiência (PCD) –, escolaridade com Ensino Médio completo ou em andamento e sem experiência profissional com registro em carteira de trabalho.

Os candidatos devem se inscrever acessando a página do BMW Group Brasil na plataforma Gupy até o dia 29 de janeiro de 2023. A duração do programa é de um ano e meio, com início em 17 de abril de 2023 e término em 17 de outubro de 2024.

A jornada dos aprendizes se dará da seguinte forma: início do programa com um mês e meio no Senai, para capacitação teórica; após isso, regime semanal de dois dias no Senai e três na Planta Araquari; acompanhamento por parte de “padrinhos” dentro da fábrica; participação em sessões de bate-papo para desenvolvimento; e jornada de até 7 horas diárias com rotação entre as áreas da empresa: Montagem, Carroceria, Pintura, Logística e Manutenção.

São aguardados jovens com interesse em conhecer ou atuar na área industrial, organização e proatividade, bom relacionamento interpessoal, vontade de aprender coisas novas e capacidade de trabalho em equipe.