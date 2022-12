Rodrigo Félix Leal/AEN

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu seleção pública para definir parceria na elaboração de estudos para a implantação do Projeto Espacial Marinho (PEM), no mar do Sul do Brasil. A ideia é fazer um levantamento sobre essa região com objetivos ecológicos, econômicos e sociais.

O resultado da seleção pública deverá ser anunciado em 28 de abril de 2023 e a previsão é que os estudos sejam concluídos em 36 meses. O projeto prevê financiamento no valor de R$ 7 milhões para a proposta vencedora.

O PEM da região marinha do Sul do país é um projeto piloto que poderá ser levado a outras áreas da costa brasileira. O anúncio foi feito durante a COP15, a Conferência de Biodiversidade das Nações Unidas que ocorre no Canadá. Mais informações sobre a chamada estão disponíveis em www.bndes.gov.br/chamadafep-pem.

Edição: Graça Adjuto