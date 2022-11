Franklin de Freitas

Historicamente, em Curitiba, os meses de janeiro e fevereiro concentram o maior número de locações residenciais. Estamos, portanto, vivendo exatamente o período em que as pesquisas pelo imóvel ideal estão mais intensas.



Dados da Rede Apolar, que conta com mais de 20 mil imóveis cadastrados, apontam que os tipos mais procurados para locação em Curitiba são os apartamentos (52%), com dois dormitórios (45%) e ao menos uma vaga de garagem (62%).



No levantamento, as casas ficam com 28% da procura e sobrados, 14%.

Já a dispensa de garagem é uma realidade em praticamente 20% das consultas.



“Nesse momento, as pessoas estão buscando a melhor configuração para iniciar 2023, seja para estar mais perto da escola dos filhos ou do serviço. Claro que é preciso estar atento, pois todos querem encontrar as melhores oportunidades”, explica o diretor da Apolar, Jean Michel Galiano, que reforça que a internet tem deixado a busca mais simples.