Na capital do Paraná, em Curitiba, a procura por imóveis residenciais para locação vêm tendo forte crescimento, conforme registrado no Índice de Locação Sob Oferta (LSO). No último trimestre – entre julho e setembro, o LSO residencial em Curitiba foi de mais de 26%, de acordo com o Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar), integrante do sistema Secovi-PR. Em 2021, no mesmo período, este índice era de 19,6% e, em 2020, de 14,8%.

A busca por imóveis no Airbnb, por exemplo, apresentou um acréscimo de 2,5% nas ofertas de anúncios de aluguéis, sendo Centro, Rebouças e Água Verde os bairros mais procurados, é o que revela um estudo realizado pela Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi-PR), feito em parceria com a startup curitibana Isket. Isso quer dizer que a capital paranaense entrou em um ciclo de estabilização do mercado de imóveis usados, com tendência de alto patamar de negociações para os próximos meses. Atualmente, de acordo com os indicadores da Ademi/PR, atualizado até junho de 2022, Curitiba tem um estoque de mais de 8 mil unidades de imóveis novos.

Por essa e outras razões, com as estratégias certas se torna possível gerenciar estoques de imóveis de forma segura e garantir a maior lucratividade possível. Por isso, ter o total controle sobre o estoque imobiliário, auxilia na venda do produto certo para o cliente certo, no equilíbrio entre o risco e o retorno, além da possibilidade de investir nas melhores oportunidades do mercado. “Com uma prateleira diversificada e potente conseguimos atender aos diferentes perfis de clientes que estão em busca ativa por oportunidades que se encaixem em seus respectivos orçamentos. Nossas estratégias possibilitam captar em diferentes tickets de preço, desde populares até imóveis de alto luxo, e assim maximizamos nossa curva de negócios”, comenta André Silva, fundador e CEO da imoveistock, startup que oferece uma plataforma de digital de compra e venda de imóveis por indicação em Curitiba e região metropolitana.

Atualmente, algumas complicações do mercado imobiliário podem ser explicadas pelos longos ciclos do setor de compra e venda, que passa por mudanças impactadas pelas condições de todo o mercado econômico. Por exemplo, a evolução da taxa Selic (que representa os juros básicos da economia brasileira) apresentou um aumento de 11,75% devido à inflação, saindo de 2% para 13,75%. E, consequentemente, inúmeros brasileiros deixaram de lado a compra ou locação dos imóveis, o que afeta no preço dos empreendimentos.

A vantagem é que para o ano de 2023 especialistas do mercado estimam que a taxa Selic se manterá em 13,75% e assim não afetará o crédito imobiliário no país. Dessa forma, muitos investidores optaram por manter o dinheiro aplicado para aumentar os ganhos, daí a vantagem de ter um estoque de imóveis que supra a demanda. Dessa forma, a boa gestão dos estoques de imóveis é um ativo de vendas muito importante. Afinal, é isso que permite ter sempre a quantidade certa de imóveis à disposição dos clientes sem arriscar com empreendimentos que fiquem emperrados. Para auxiliar o mercado imobiliário curitibano, a imoveistock possui uma plataforma digital de gestão que pode suportar imobiliárias e compradores a vender ou locar imóveis.

“Ter um grande ‘stock’ de imóveis, consequentemente, gera um alto tráfego de clientes interessados e também de agentes do mercado imobiliário na busca por parcerias. Através da tecnologia vamos propiciar uma grande musculatura de negócios e ser uma grande ferramenta para o mercado imobiliário. Com uma base de dados cada vez maior e refinada, temos como direcionar os imóveis certos aos clientes certos que trafegam pela nossa plataforma, sem contar que as imobiliárias e corretores vão desfrutar dessa nossa super vitrine como se fossem suas”, explica Silva, da imoveistock.