Projeto Desireé Ribeiro arquitetura

A espera do público paranaense por uma cafeteria nas dependências do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), em Curitiba, está prestes a terminar. O Serviço Social Autônomo PalcoParaná homologou o resultado do processo de licitação nesta terça-feira (20). A vencedora foi a empresa Merenda Mais de São José Alimentos.

Ela já entregou o projeto arquitetônico e funcional do café, que considera a identidade artística e cultural do Teatro Guaíra, um dos símbolos de Curitiba e do Paraná. Agora, terá cerca de três meses para adequar o Salão de Exposição do Guairão, instalar a cafeteria e começar o atendimento ao público. A inauguração deve ser no primeiro semestre.

O novo espaço vai atender não apenas os frequentadores dos espetáculos, mas todos que transitam pela região da Praça Santos Andrade, no Centro da Capital.

A empresa pagará uma mensalidade no valor de R$ 4.470,00, sendo que o prazo da outorga é de dez anos. Ela poderá explorar, ainda, o espaço da Bomboniere, no primeiro andar, em dias de eventos culturais no teatro.

O novo café poderá funcionar diariamente. O acesso ao local será pela Rua Conselheiro Laurindo, ao lado da bilheteria, e logo atrás da entrada do público do teatro.

Em 2022, o Teatro Guaíra recebeu grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Erasmo Carlos, Ney Matogrosso, Gal Costa e Jorge Drexler, além das apresentações da Orquestra Sinfônica e do Balé Teatro Guaíra. Para 2023, o Teatro Guaíra já confirmou os espetáculos de Oswaldo Montenegro, Queen Celabration In Concert e Heloísa Perissé.