Imagem ilustrativa/Marcello Casal Jr/ABr

A CAIXA lança a promoção Poupança Premiada CAIXA, que oferece aos poupadores, até março de 2023, a possibilidade de concorrer a três prêmios principais pela Loteria Federal, sendo dois de R$ 500 mil, que serão realizados em janeiro e fevereiro de 2023, e um de R$ 1 milhão, em março. Além disso, são oferecidos 24 mil prêmios instantâneos de até R$ 500. Podem participar clientes maiores de 18 anos e que depositem valores a partir de R$ 200.

Ao todo, serão R$ 4,9 milhões em prêmios. Para participar, é necessário ter poupança ou possuir conta no CAIXA Tem. O primeiro passo é o cliente se inscrever no site Poupança CAIXA Premiada. Depois, realizar um depósito de, no mínimo, R$ 200 na poupança ou no CAIXA Tem e deixar o dinheiro render por, pelo menos, 30 dias.

A cada R$ 200 depositados e mantidos por 30 dias no período da promoção, o cliente ganha uma caixa premiada, que pode ser encontrada no site da Poupança Premiada CAIXA. Cada “caixinha” vem com um número da sorte para concorrer aos três sorteios e oferece ao ganhador a possibilidade de ganhar prêmios instantâneos de até R$ 500.

Sorteios:

Os sorteios dos prêmios principais da campanha acontecem nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023. Confira os valores e as datas dos sorteios:

1º Sorteio de R$ 500 mil

Extração Loteria Federal: 04/01/2023

Resultado: 05/01/2023 às 15h (Horário de Brasília)

2º Sorteio de R$ 500 mil

Extração Loteria Federal: 08/02/2023

Resultado: 09/02/2023 às 15h (Horário de Brasília)

3º Sorteio de R$ 1 milhão

Extração Loteria Federal: 08/03/2023

Resultado: 09/03/2023 às 15h (Horário de Brasília)