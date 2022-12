Ricardo Lopes de Oliveira/Mais Brasil

A população paranaense ganhou mais uma opção de peso para as compras de Natal 2022. O Grupo Tacla Shopping, um dos maiores no Brasil na construção, planejamento e administração de shoppings, com 11 operações nos estados do Sul e Sudeste, inaugura o primeiro outlet no Paraná no conceito americano, com lojas ao ar livre com descontos de até 70% o ano inteiro. O City Center Outlet Premium abre suas portas nesta sexta-feira (02).

O empreendimento foi erguido em um terreno de 290 mil metros quadrados, sendo 74 mil de área construída, na cidade de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O novo centro de compras está situado estrategicamente na BR-277. Distante apenas 25 minutos de Curitiba e Ponta Grossa, importantes cidades no Estado, ele deve beneficiar ainda outras 25 cidades do entorno, além de ser uma opção de parada para os viajantes e turistas que circulam na BR-277, que corta o Paraná de Leste a Oeste.

São 1,5 mil empregos diretos e outros mil indiretos. As contratações estão sendo intermediadas pela Agência do Trabalhador de Campo Largo, em uma parceria com o Governo do Estado – já foram realizadas 1.763 encaminhamentos de trabalhadores a vagas de emprego. Além disso, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo (Sedest) colaborou com a regularização do empreendimento por meio da liberação de diferentes tipos de licenças – prévia, terraplanagem, instalação, ambiental e de operação.

O outlet terá mais de 100 lojas. Algumas delas são Nike, Fila, North Face, Tommy Hilfiger, Lacoste, Hurley, Lindt, Venum e Homem SA. No segmento calçados algumas como Crocs e Bottero, além das fabricantes de roupas de cama, mesa e banho M Martan, Karsten e Trussardi, entre outras. Todas as marcas que fazem parte do mix têm o compromisso de levar para a vitrine produtos com um valor menor que o de mercado, com desconto o ano todo.

Das lojas do novo empreendimento, 47 estão contratando através da intermediação de mão de obra do Estado. Ainda existem muitas vagas de emprego disponíveis, basta ir até a Agência do Trabalhador de Campo Largo ou agendar através deste link. Além de vagas para contratação imediata, muitas lojas estão formando um banco de talentos devido ao alto fluxo de trabalhadores comum em estabelecimentos dessa natureza.