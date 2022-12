Nos últimos anos cresceu o interesse das pessoas no setor das criptomoedas, mas elas ainda são vistas com desconfiança. Por isso, o mercado de ativos digitais viu no cartão crypto uma solução para popularizar ainda mais esse setor.

Os cartões de débito crypto da Visa movimentaram 70% mais dinheiro em pagamentos do que cartões tradicionais. Mas, como funciona? É isso que vamos te explicar neste artigo.

Fonte: Unsplash

O cartão crypto já é uma realidade

Durante muitos anos o mercado de criptomoedas foi motivo de questionamentos. Como as pessoas poderiam utilizar seus ativos digitais no dia a dia? Recentemente, empresas conseguiram responder essa dúvida. O cartão crypto se tornou verdade, mas ainda são poucas as empresas na América Latina que oferecem esse serviço.

Uma dessas empresas é a Binance, que lançou recentemente o serviço na Argentina. A companhia já tem planos de lançar seu cartão no Brasil e expandir ainda mais sua atuação.

Fonte: Unsplash

Atualmente no Brasil, apenas a Crypto.com em parceria com a Visa oferece esse serviço para os seus usuários, mas já existem empresas que estão apostando na tecnologia blockchain e em breve irão ofertar esses serviços.

Como funciona?

Não há segredos! O cartão de débito crypto funciona como qualquer cartão tradicional, seja ele cartão de crédito físico pré-pago ou débito. Somente é preciso separar a quantidade desejada de criptomoedas para fazer pagamentos e compras.

Você não precisa converter, já que a conversão das criptomoedas é feita no momento do pagamento. Isso evita que as oscilações dos preços dos ativos afetem o comerciante, mas é preciso estar atento para não ser prejudicado: evite fazer pagamentos com o cartão quando os ativos estiverem em baixa.

Quais são as vantagens do cartão crypto?

A união da tecnologia crypto com cartão de débito oferece vários benefícios para o usuário:

1. Aceitabilidade

Ao fazer compras ou pagamentos, o usuário não precisa informar que está pagando com criptomoedas. Isso por a conversão ser instantânea e não há prejuízos ou perdas para o comerciante.

2. Bandeiras aceitas em todo o mundo

Normalmente, as bandeiras usadas no cartão crypto são Visa ou Mastercard. E essas processadoras de pagamentos são aceitas em quase todo o mundo. Além disso, elas realizam a operação de conversão sem que o usuário ou o comerciante perceba. Facilitando as transações.

3. Cashback

Para atrair mais usuários, empresas do setor dão cashback em forma de bitcoin. Ou token criado pela plataforma que oferece o serviço. É importante ficar alerta: algumas são ofertas de tempo limitado.

4. Descontos

Que tal um desconto para assinar a Netflix e Spotify. Essa é a estratégia utilizada para atrair usuários jovens para o mercado dos criptoativos.

5. Tarifas e saques

Imagina ter um cartão de débito crypto sem tarifas ou anuidades. Bom, não é? Bem, essa é uma das vantagens que esse serviço tem. Além disso, é permitido fazer saques de até 5 mil por mês.

Esteja sempre em alerta

Uma das grandes preocupações dos usuários sempre foi a volatilidade das criptomoedas. Esses ativos digitais sofrem com flutuações de preço constantes. Para ter um cartão crypto é preciso travar uma quantia em criptomoedas na plataforma que oferece o serviço.

Esse valor fica retido por 180 dias. Apenas operando em renda passiva, podendo sacar o valor depois desse prazo. Se o usuário decide reaver o valor dos rendimentos em dia de baixa nos preços das criptomoedas, ele pode ter prejuízo. Por isso é importante sempre acompanhar as flutuações do mercado crypto.

Fonte: Unsplash

O cartão crypto é uma aposta para as novas tecnologias de pagamentos que cresce a cada dia. Conheça tudo sobre o serviço, seus benefícios e vantagens!