(Reprodução)

A menos de um mês para o dia oficial da Black Friday, uma pesquisa realizada pela MGID, plataforma global de publicidade, mostrou que o interesse por promoção aumentou no último mês.

O número de artigos na internet que as pessoas estão lendo mencionando black friday e promoção aumentou mais de 43% entre setembro e outubro, sendo que quase 3000 artigos mencionam promoção ou desconto relacionado à Black Friday.

Os gadgets continuam sendo os produtos de maior interesse dos internautas como os eletrônicos: celulares, notebooks, games e fones de ouvido. Os eletrônicos de forma geral foram os mais procurados em artigos pelos internautas.

No período mencionado houve aumento de mais de 300% no acesso de artigos com essa palavra. Entre os eletrônicos, os celulares foram os que tiveram mais busca de um mês para o outro, seguidos por fones de ouvido (98%), games (21%) e notebooks (8%).

O interesse por games foi destacado também recentemente na “9ª edição da Pesquisa Game Brasil (PGB)”, levantamento anual sobre o consumo de jogos eletrônicos no Brasil, que revelou que 74,5% da população do país afirma jogar games em 2022, um crescimento de 2,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior.