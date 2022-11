Divulgação/Assessoria de Imprensa

A Copa do Mundo no Catar está aí. E se tem uma coisa comum sobre os brasileiros e as brasileiras é o amor pelo futebol. Na hora de torcer com os amigos, o evento vira uma verdadeira festa, e, como em toda boa celebração, Budweiser, cerveja oficial do Mundial, preparou inovações para a torcida celebrar as grandes conquistas.

“Somos movidos pela criatividade e inovação. Nosso foco é atender as demandas das pessoas e gerar conexão com cada consumidor de forma única, estabelecendo uma relação muito forte com nossos fãs. E a Copa do Mundo é o palco perfeito para colocarmos todas as nossas inovações em campo”, afirma Gustavo Castro, diretor de inovações da Ambev.

E no meio dessa escalação, a marca traz de volta a Bud Seleções, garrafas de alumínio de 330ml, queridinhas do público, em edição especial e limitada. Pela primeira vez produzida no país, o produto colecionável chega cheio de estilo e “vestido” com as bandeiras das seleções campeãs do mundo: Brasil, Argentina, Alemanha, França, Inglaterra e Espanha. Se toda Copa do Mundo traz objetos únicos e sempre desejados pelos fãs, as garrafas especiais são a pedida perfeita.

A iniciativa, que faz parte das ações de Budweiser para a Copa do Mundo, também trará outras novidades para a torcida. Entre elas, o Big Bud, barril de 5 litros da Budweiser, fácil de usar e perfeito para dividir com os amigos, levando a experiência do bar para qualquer lugar. O produto chega, a partir de 25 com arte padrão da Copa do Mundo para que os torcedores celebrem as grandes vitórias. Além disso, os apaixonados pela cerveja poderão ter também o AluCups, copos de alumínio de Budweiser.

Os torcedores já estão nos preparativos finais para entrar em campo com os jogadores, e Budweiser quer transformar cada jogo em um encontro inesquecível neste evento que move paixões de norte a sul do Brasil.