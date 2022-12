Agência Brasil





O valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 12 das 17 capitais onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Entre outubro e novembro, as altas mais expressivas ocorreram em Belo Horizonte (4,68%), Florianópolis (2,96%), São Paulo (2,69%) e Goiânia (2,03%). Em Curitiba, a alta foi de 1,94%. Mas, a alta no ano na Capital é de 12,95%. Nos últimos 12 meses a alta é de 11,09%.



Em novembro de 2022, a cesta básica na capital paranaense custou R$ 709,84, o oitavo maior valor entre as 17 cidades onde o Dieese realiza a pesquisa. Entre outubro e novembro houve aumento do preço médio tomate (13,64%), banana (7,24%), arroz parboilizado (3,59%), batata (3,19%), feijão preto (1,92%), farinha de trigo (1,37%), açúcar refinado (1,22%), óleo de soja (1,20%) e na carne bovina de primeira (0,73%). Os produtos com reduções foram: leite integral (-4,82%), manteiga (-2,45%), café (-1,62%) e pão francês (-0,07%).



No ano (nov/2022 / dez/2021), 10 produtos tiveram alta acumulada de preço, sendo que os maiores aumentos foram registrados na batata (77,20%), banana (61,65%), farinha de trigo (33,21%), leite integral (29,20%), manteiga (24,53%), pão francês (14,19%), tomate (14,16%), café (8,34%), óleo de soja (5,21%) e carne bovina de primeira (1,45%).



Em 12 meses (nov/2022 / nov/2021), 10 produtos apresentaram aumento nos preços, sendo que os maiores aumentos ocorreram na banana (82,20%), farinha de trigo (36,92%).

batata (34,02%).

Nacional

Entre outubro e novembro, as altas mais expressivas ocorreram em Belo Horizonte (4,68%), Florianópolis (2,96%), São Paulo (2,69%) e Goiânia (2,03%). Já as reduções ocorreram em Salvador (-2,12%), João Pessoa (-1,28%), Recife (-1,27%), Natal (-1,12%) e Aracaju (-0,69%).

Segundo a pesquisa, São Paulo foi a capital onde a cesta básica teve o maior custo em novembro (R$ 782,68), seguida por Porto Alegre (R$ 781,52), Florianópolis (R$ 776,14), Rio de Janeiro (R$ 749,25) e Campo Grande (R$ 738,53). Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 511,97), Salvador (R$ 550,67), Recife (R$ 551,30) e João Pessoa (R$ 552,43).