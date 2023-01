José Fernando Ogura/Arquivo ANPr

Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), janeiro foi marcado por chuvas significativas em boa parte do Brasil, com destaque para o noroeste da Região Norte até o leste da Região Sudeste, passando por áreas da parte central do país.

De acordo com Pedro Al Shara, engenheiro elétrico e CEO da TS Shara, este é um momento que todos devem tomar muito cuidado, uma vez que as fortes chuvas podem afetar a rede elétrica e, por consequência prejudicar não só aparelhos eletrônicos, como causar acidentes. “As variações de tensão na rede elétrica provocam avarias aos equipamentos e na maior parte dos casos, são imperceptíveis aos usuários imediatamente, pois os componentes são afetados lentamente, diminuindo sua vida útil”, explica o especialista.

Outro aspecto que as tempestades também podem acarretar são os choques elétricos provenientes dos raios, que por sua vez têm em média 30 mil ampères e podem afetar a rede elétrica, já que a descarga chega a percorrer distâncias da ordem de 5km. Para se ter uma noção, de acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), até o dia 12 de dezembro de 2022, já haviam sido contabilizados 190 milhões de raios por todo o território nacional. “Os investimentos em produtos de proteção de energia de maneira geral não chegam a 5% do valor dos prejuízos causados por raios ou surtos de tensão em residências ou comércios”, esclarece Al Shara.

Para evitar muitos desses transtornos, o especialista da TS Shara recomenda alguns cuidados básicos que podem ajudar a proteger os aparelhos eletrônicos, assim como a rede elétrica:

– Aperte o off – Em caso de falta de energia, o ideal é desligar todos os equipamentos sensíveis – por exemplo, computadores, televisores, aparelhos de DVD e de som da tomada. A medida também é recomendada em casos de variação da tensão – quando a energia não chega a cair completamente e oscila entre altas e baixas tensões.

– Protetores de energia: No caso de descargas elétricas por raios, é recomendável instalar dispositivos de proteção contra surtos de tensão (DPS). Também existem DPSs que podem ser instalados diretamente na tomada utilizada por equipamentos sensíveis, como computadores.

– Nobreaks: Além dos protetores de energia, há os nobreaks, equipamentos que protegem contra a sobretensão e têm bateria própria que mantém o computador ligado preservando as tarefas realizadas por horas ou até que o equipamento seja desligado corretamente sem perdas de arquivos.

– Antirraios: Os protetores antirraios também protegem de maneira eficiente qualquer aparelho eletrônico ou de informática a ele ligado, contra descargas atmosféricas (raios), picos de tensão, sobrecarga e curtos-circuitos. O equipamento também tem a função de proteger os pontos de energia (tomadas) contra sobrecargas de equipamentos.

– Vazamentos: Verifique se não tem algum vazamento, infiltração ou se não está entrando água por alguma janela próxima dos eletrônicos. Caso a água atinja algum equipamento, ele deve ser desligado, assim como todos os disjuntores da residência.

– Terceiro Pino: Não quebre o terceiro pino dos carregadores. Ele serve exatamente para proteger os eletrônicos de cargas elétricas muito altas. Ao invés de quebrar esse pino, use um adaptador de tomada.

– Bombeiros: Em um problema de grande escala, como a queda de um poste, bombeiros devem ser acionados através do 193.