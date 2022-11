Marcello Casal Jr/ABr

Um dos eventos mais importantes no mundo do comércio varejista é a Black Friday, data que marca o início do período escolhido por muitos consumidores para realizar as compras de final de ano. Para o evento de 2022, os smartphones são os itens mais desejados pelos consumidores, com 15,15% de intenção de compra, de acordo com uma recente pesquisa da Conversion, agência especializada em SEO, que ouviu 400 brasileiros, entre homens e mulheres, de todas as regiões do Brasil conectados à internet entre 12 e 13 de outubro.

Os eletrônicos e eletrodomésticos não ficaram para trás. 14,28% dos entrevistados pensam em comprar esses itens com valores mais acessíveis. É possível supor que a Copa do Mundo potencialize esses números, para quem quer bons equipamentos para acompanhar ou preparar a casa para os jogos.

Na sequência, aparecem itens de moda e acessórios (12,48%), calçados (11,17%) e cosméticos (8,94%), fechando o top 5 das categorias mais almejadas na data, que acontece no dia seguinte à quarta quinta-feira do mês de novembro, mas muitos lojistas e marcas adiantam promoções, cupons e descontos ao longo de todo o mês, para já entrar no clima e atrair ainda mais clientes.

Perfil dos consumidores

A próxima Black Friday será no dia 25 de novembro e os brasileiros já estão de olho para gastar. Segundo o levantamento, 32% dos entrevistados planejam pagar entre R$1.000 e R$3.000 em suas compras durante o evento – ticket médio que acompanha as categorias de celulares e eletrônicos e eletrodomésticos, que lideraram o desejo de compra. Outros 20% disseram que vão investir entre R$500 a R$1.000 e 17% estão mais cautelosos e pretendem fazer compras entre R$150 e R$300.

Inclusive, o preço do produto é o aspecto mais importante na decisão de compra para 17% dos consumidores. Contudo, ser uma loja conhecida para efetuar a compra (12%), ter produtos aprovados e com selos de segurança (7%) também são fatores que contribuem para a tomada de decisão.

Players e meios de pagamentos preferidos

A expansão do e-commerce, principalmente nos últimos dois anos, acentuou duas práticas que já estavam ganhando força: as compras totalmente virtuais e o uso de aplicativos e celulares para efetuar pagamentos. Prova disso é que em relação aos meios preferidos pelos entrevistados, o cartão de crédito lidera (32%), seguido pelo Pix (18%), cartão de débito (16%), dinheiro em espécie (12%) e carteiras de pagamento, como o PicPay e PayPal (11%).

Além disso, ainda no quesito compras online, 43% dos respondentes optaram por compras via site, outros 30% preferem aplicativos, enquanto 27% priorizam estabelecimentos físicos. Esses números revelam que o e-commerce segue em destaque.

A pesquisa da Conversion também buscou entender quais são os e-commerces favoritos para as compras nesta Black Friday. Entre os players mais citados, Americanas S.A. aparece na liderança com (41%) das menções, seguida da Amazon (28%) e do Mercado Livre (25%), mostrando que a disputa entre os grandes e conhecidos e-commerces do país será grande.