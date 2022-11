(Divulgação/ Sejuf)

O Governo do Paraná promove a partir do dia 21 deste mês a primeira edição do Qualifica Paraná. São 420 vagas para 25 cursos de qualificação profissional na área industrial que serão ministrados gratuitamente em oito unidades móveis em frente ao Palácio do Iguaçu, em Curitiba.

O programa é uma parceria do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) com a Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).

“Será um verdadeiro feirão da qualificação profissional. São programas de sucesso como esse que colocam o Paraná como campeão na geração de empregos”, destacou o secretário Rogério Carboni.

As aulas ocorrerão nos três turnos (manhã, tarde e noite), e iniciam a partir do dia 21 de novembro, totalizando 25 turmas nas seguintes áreas: Elétrica Automotiva, Instalações Elétricas, Manutenção de Motos, Mecânica Automotiva, Mecânica Industrial, Soldagem e Automação. As turmas de Instalações Elétricas são de 18 alunos, as de Solda são de 20 alunos e as demais de 16, com carga horária variando de 40h, 60h e 80h. Confira o cronograma completo AQUI.

Para o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, a iniciativa reforça o compromisso do governador Ratinho Junior com a educação de qualidade e a geração de emprego. “O Qualifica Paraná é sem dúvida mais uma iniciativa de aprimoramento na formação de qualidade do trabalhador paranaense e corrobora com as outras ações que vêm sendo desenvolvidas para um Paraná de excelência”, afirmou.

As vagas são limitadas e serão preenchidas seguindo a ordem das inscrições. Para se inscrever, os interessados devem preencher este formulário online ou buscar uma Agência do Trabalhador para a pré-matrícula.

A idade mínima para cursar é 14 anos (exceto nos cursos de Soldagem e Instalações Elétricas, cujo o mínimo é de 18 anos), além de estar cursando ou ter completado o ensino fundamental e morar em Curitiba ou na Região Metropolitana.

Após a pré-matrícula, os aprovados receberão a confirmação pelo telefone informado. No momento da formalização da matrícula junto ao Senai deverão ser apresentados os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade ou autodeclaração de escolaridade (para quem não puder comprovar e for maior de 18 anos).

Serviço:

1ª edição do Qualifica Paraná

Data: 21/11/22 a 16/12/22

Local: Praça Nossa Senhora de Salette s/n – Centro Cívico, Curitiba

(Escolas Móveis do Senai)

Telefone/WhatsApp: (41) 3210-2866