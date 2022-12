Cláudio Neves/Portos do Paraná

Com alta em todos os segmentos de carga, os portos do Paraná fecharam novembro com uma movimentação acumulada de 54.014.368 toneladas em 2022. O volume é 2% maior que o registrado nos 11 meses do ano passado, com 53.028.869 toneladas.

O número, alcançado mesmo com as chuvas frequentes do último mês, anima o setor. “Nossa expectativa é superar o recorde do ano passado, que foi de 57,5 milhões de toneladas. Paranaguá tem produtividade acima da média, graças aos esforços constantes dos nossos trabalhadores, operadores, terminais portuários e aos investimentos do Estado e também privados”, explica o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

De acordo com ele, a meta é melhorar cada vez mais a estrutura oferecida. “Há grandes investimentos para elevar ainda mais a eficiência dos terminais paranaenses, já reconhecida nacional e internacionalmente”, complementa.

Os granéis sólidos correspondem a mais da metade da movimentação (61,6%) – foram 33.308.239 toneladas de janeiro a novembro deste ano e 33.186.345 no mesmo período de 2021 (0,36%). Nos produtos de carga geral a alta foi de 1%, comparando as 12.777.691 toneladas operadas neste ano às 12.593.871 toneladas registradas no ano passado.

Entre os líquidos, o crescimento foi maior: 9%. Até o último dia 30 de novembro, a movimentação de cargas carregadas e descarregadas totalizou 7.928.439 toneladas de produtos. Em 2021, foram 7.248.654 toneladas.

Para exportação, a alta chegou a 8%, com 33.302.202 toneladas carregadas, frente às 30.782.899 toneladas de 2021. No sentido contrário, porém, houve queda. As importações caíram 7% e passaram de 22.245.970 toneladas para 20.712.166 toneladas nos últimos 11 meses.

Por produto, entre as exportações, destacam-se as altas registradas no milho, farelo, açúcar, celulose e óleo vegetal embarcados pelos portos paranaenses.

O aumento nos embarques de milho, neste ano, chegou a 533%, com as 4.522.065 toneladas carregadas pelos portos do Paraná. Em 2021, de janeiro a novembro, foram 714.464 toneladas exportadas do produto.

De farelo de soja, o carregamento totalizou 5.218.316 toneladas neste ano, 15% superior que as 4.543.885 toneladas de 2021. O comércio de açúcar registrou aumento de 1%. Somando o produto embarcado a granel e em saca, foram 4.560.553 toneladas em 2022 e 4.522.180 toneladas em 2021.

As exportações de óleo de soja subiram 38% no período – de 1.064.801 toneladas para 1.470.461 toneladas. De celulose, foram 678.230 toneladas embarcadas no ano passado e 749.558 toneladas neste ano, aumento de 11%.

CONTÊINERES – No caso dos contêineres, a alta registrada foi de 6% no geral, 7% no sentido exportação (de 573.206 TEUs para 610.973 TEUs) e 5% nas importações (de 436.440 TEUs para 459.110 TEUs). A movimentação do segmento chegou a 1.070.083 TEUs (unidade específica equivalente a um contêiner de 20 pés). Em 2021, no período, foram 1.009.646 TEUs.

MENSAL – A movimentação total dos portos de Paranaguá e Antonina no último mês de novembro foi de 4.315.742 toneladas. Nos mesmos 30 dias, em 2021, foram 4.524.797 toneladas.