Os cassinos estão em constante evolução, o que permite aos seus clientes usufruir de um serviço de qualidade e lhe oferece a oportunidade de jogar a qualquer momento. Hoje, faz sentido falar separadamente das plataformas de apostas físicas e digitais, pois elas diferem em suas características de trabalho e costumam apelar a públicos diferentes. Os clientes de vcreditos casinos online podem usar ferramentas de pagamento convenientes para fazer seus depósitos já que esses operam com dinheiro real, o que facilita o controle do bankroll e você pode até usar criptomoeda para apostas, o que abre oportunidades adicionais para gerar renda adicional.

O jogo só está ficando mais popular ano após ano o que significa que ele se pode tornar um ímã turístico e um fator adicional de crescimento para uma região, o único problema é que, em muitas regiões, é proibido apostar em cassinos a nível legislativo, ou o status dos estabelecimentos de jogos de azar não é definido em detalhes, isso dificulta o desenvolvimento de um negócio de jogo seguro que satisfaça, não apenas a demanda interna, mas também externa.

Existe um ditado popular que diz que “o cassino sempre ganha”, isso é verdade, graças a presença da vantagem da casa em qualquer jogo que esta oferece. Mesmo que o jogador consiga acertar o jackpot, o site certamente compensará suas perdas financeiras graças a outros visitantes e, com isso, apresentará um saldo positivo. Contudo, esses ganhos sempre podem ser, em parte, usados pelas autoridades municipais já que estas receberão parte da receita do cassino como impostos.

Vários fatores testemunham o crescimento do negócio de jogos de azar pelo mundo. Em primeiro lugar, podemos olhar para as receitas que esse setor gerou em 2020, elas totalizaram US$ 130 bilhões e isso está longe do limite. Se falamos dos maiores cassinos de Sin City, então no mesmo ano seu lucro foi de $ 14 bilhões. Em relação ao impacto na economia que o cassino possui diretamente, se deve destacar a abertura de um grande número de vagas de emprego já que o cassino sempre precisa de atendentes, seguranças, crupiês, caixas, gerentes e engenheiros. E estamos falando de empregos com altos salários.

O que o cassino oferece para a economia do país?

Em muitos países os salões de jogos terrestres foram preservados e eles atraem todo o tipo de representantes da velha escola. Já os sites oferecem uma variedade de jogos:

Máquinas automáticas clássicas;

Slots de vídeo;

Jogos de mesa.

Poderá encontrar grande parte dessas diversões no site https://casinosnobrasil.com.br/goto-brazino777/, que lhe permite apostar em todas essas em qualquer ocasião. Se o negócio de jogos de azar for legalizado no país, os sites terrestres começam a gerar receita para o orçamento do estado, isso ajuda a implementar uma variedade de projetos nacionais e regionais.

Nas realidades modernas, faz sentido falar sobre um fenômeno como o turismo de cassino. Estamos a falando de utilizadores que vão de férias a locais onde existe uma indústria de jogos de azar desenvolvida. Eles apostam regularmente, então passam uma parte significativa de suas férias no cassino, consequentemente, esses jogadores não irão nunca considerar visitar países onde as apostas são proibidas ou seu status não foi definido com precisão no nível legislativo.

O turismo de cassino ajuda a atrair um grande número de viajantes ricos que, de outra forma, seriam impossíveis de conseguir. Os cassinos físicos e online são integrados às cadeias econômicas existentes, o que permite atualizar segmentos inteiros da economia. Se falamos das direções que mais recebem com o surgimento dos cassinos, então esta é a indústria de hotelaria. Se o jogo for legal no país e se as autoridades não impuserem restrições severas aos seus empreendedores, paralelamente à abertura de salões terrestres, apareceram os seguintes empreendimentos:

Hotéis;

Restaurantes;

Agrupamentos de resorts.

Na prática de abrir um cassino no mundo, os jogadores costumam notar um padrão importante: os cassinos costumam ser inseparáveis ​​dos hotéis. Estes últimos são incorporados à estrutura do entretenimento, proporcionando benefícios mútuos, paralelamente, restaurantes e bares adicionais vão surgindo no local, resultando em mais empregos. Para que um turista chegue ao cassino, é necessário ampliar os aeroportos existentes ou construir novos, investir em infraestruturas de transporte, já que, diante do aumento do fluxo de passageiros, tais ações se tornam inevitáveis, obrigando a economia a acelerar.

Vale ressaltar que as apostas em cassinos são muito populares entre os turistas. Muitos jogadores do https://casinosnobrasil.com.br/goto-mostbet/ visitam o site desde os aeroportos, aguardando seu voo, bem como durante uma viagem para a próxima excursão.

Os terrenos podem se tornar um motor para o desenvolvimento do turismo local, se a cidade já possui atrações, o interesse por elas só aumenta graças à presença de um ou mais cassinos. Os restaurantes locais começam a se expandir rapidamente, pois é impossível acomodar turistas de todo o mundo em pequenos salões. E, para os moradores da cidade, isso também traz vantagens, pois a qualidade da gastronomia deve se manter no seu melhor, mas a concorrência entre os estabelecimentos não permite multiplicar o preço.

Presença de trabalhadores estrangeiros

Para garantir o funcionamento do cassino, é necessário atrair profissionais do setor, isso leva ao surgimento de trabalhadores estrangeiros. Não se trata apenas de especialistas ou engenheiros de segurança que garantem o desempenho das máquinas, esses funcionários geralmente podem ser encontrados na região onde o cassino é aberto. Os jogadores sempre se sentem mais à vontade trabalhando com crupiês que são semelhantes a eles em tudo. Os cassinos australianos são um excelente exemplo, eles se tornaram incrivelmente populares entre os jogadores chineses, então os sites atraem crupiês da China, Taiwan e outros países e isso não apenas oferece conforto para os clientes, mas também permite atrair ainda mais jogadores.

Impacto nos mercados transfronteiriços

Apesar de existir vários países onde o jogo é estritamente proibido, seu número está diminuindo gradualmente. Qualquer proibição econômica deve ser vista como uma oportunidade perdida, desse modo, os empresários que desejam investir em infraestrutura, indústria ou negócios turísticos sempre procuram escolher o país com o menor número de proibições. Ao abrir o mercado de jogos de azar, o país demonstra sua disposição para entrar em novos mercados e a legalização de um cassino necessariamente leva, ao mesmo tempo, ao aparecimento de vários jogadores de renome. Muitas vezes estamos falando de empresas internacionais que entram no mercado no menor tempo possível, mas que já possuem um público estabelecido e isso permite que você receba dividendos desde o lançamento do cassino sem esperar muito.

Jogos para todos os gostos

O número de jogadores no cassino está aumentando constantemente, as salas de jogos se esforçam para oferecer uma variedade de entretenimento, a fim de reter o público existente e atrair os recém-chegados. Você pode fazer apostas no cassino em várias categorias, incluindo:

Máquinas caça-níqueis:

Blackjack;

Roleta;

Programas de jogos;

Pôquer.

Quanto mais jogos disponíveis, mais especialistas serão necessários para mantê-los. Os maiores complexos de jogos do mundo empregam cerca de mil funcionários em seus hotéis, cassinos, spas e restaurantes, o que é comparável ao pessoal de uma grande produção ou fábrica. Centenas de empregos serão gerados em uma indústria que, de outra forma, simplesmente permaneceria inacessível.

Exemplos específicos da influência dos cassinos no desenvolvimento da economia

Centenas de milhares de jogadores visitam Las Vegas todos os meses apenas para jogar nos cassinos locais. Isso leva ao desenvolvimento de infraestrutura, saúde, hotelaria e outras áreas o que afeta positivamente, não só a cidade com cassino, mas toda a região e Las Vegas é um grande exemplo disso mesmo, essa cidade há muito se tornou sinônimo de jogos de azar. Apenas algumas pessoas se recordam que, há apenas um século atrás, os cassinos possuíam um assentamento relativamente pequeno e que não existiam, ainda, perspectivas reais de crescimento e desenvolvimento explosivos. Contudo, hoje é uma das cidades mais famosas do mundo, o que contribuiu muito para a legalização do jogo.

Claro, Vegas teve alguma sorte, já que o jogo é muito popular entre os residentes dos Estados Unidos. Mas para cada 3 americanos que jogam nos cassinos de Las Vegas, há um convidado da Ásia, Europa ou mesmo América Latina, e a tendência de aumento do número de turistas vindos do exterior continua.

Mais de 42 milhões de turistas visitam a cidade todos os anos, e eles deixam, em média, cerca de $ 500 nas máquinas caça-níqueis, jogos de mesa ou em mesas de pôquer. Esses valores são tributados e como tal, orçamento da cidade é preenchido e além disso, os turistas gastam quase US$ 400 em outras necessidades, como restaurantes ou excursões às atrações locais. No total, mais de 22 bilhões de dólares são depositados nos cassinos da cidade todos os anos e se levarmos em conta os custos de bares, hotéis, etc., o valor aumenta para 37-40 bilhões de dólares por ano.

Quanto ganham os funcionários de um cassino em Las Vegas? Estamos falando de um salário bastante alto de 40 a 60 mil dólares ao ano, dependendo do cargo e, em geral, mais de 150.000 pessoas estão envolvidas nos cassinos da cidade e esse número está sempre crescendo. Todos os anos os hotéis da cidade contribuem com US$ 1 bilhão em impostos para o orçamento da cidade.

A indústria do cassino em Macau

Macau é um dos maiores centros de jogos de azar da região asiática foi, no passado, uma colônia portuguesa, e hoje é a única cidade da China onde se pode apostar legalmente. Graças à legalização dos negócios em Macau, as autoridades chinesas conseguiram criar um polo turístico que atrai a atenção de turistas de todas as partes do globo. Voltando às estatísticas, notamos que a contribuição do turismo para o PIB de Macau é de 38-40 por cento. Essa indústria movimenta anualmente mais de 30 bilhões de dólares, que são deixados na cidade pelos turistas. Os negócios do jogo e do turismo juntos dão emprego a cerca de 65 por cento da população ativa, ou seja, quase dois terços e o jogo traz para o orçamento da cidade 12 bilhões de dólares todos os anos.

A indústria do cassino no Mônaco

Mônaco é um exemplo europeu no que toca à legalização do jogo. Este pequeno principado está localizado às margens do Mar Mediterrâneo e é famoso, não apenas por suas luxuosas praias e hotéis, mas também por vários dos melhores cassinos. A legislação local é organizada de uma maneira muito incomum, aqui, os entretenimento com jogos de azar são proibidos para os cidadãos do país, mas essa restrição não se aplica aos turistas.

O rendimento médio de um casino no Mónaco é de 200 milhões de euros por ano e, atualmente, existem 4 cassinos na cidade-estado, que empregam 1300 cidadãos do país. A contribuição para o orçamento da cidade é de 6% do PIB. É a indústria do cassino que atrai turistas ao país, estamos falando dos visitantes mais ricos, incluindo muitas celebridades, atores e atletas.

A indústria do cassino nas Filipinas

Nesse país, a legalização do entretenimento de jogos de azar ocorreu há relativamente pouco tempo, isso levou ao surgimento de um grande número de cassinos recentemente, e os chineses se tornaram seus principais visitantes. Demorou apenas alguns anos para esse segmento sob demanda apresentar um lucros de 25 bilhões por ano. Cerca de 100.000 cidadãos das Filipinas estão empregados graças aos cassinos. Somente com os salários desses funcionários, o estado recebe 40 milhões de dólares por mês na forma de impostos. As plataformas online também fornecem uma contribuição impressionante para o desenvolvimento da economia do país, só em 2016, 800.000 metros quadrados de escritórios foram alugados na capital do país por empresas que operam ou prestam serviços a cassinos online. Tudo isso mostra o quão importante é o impacto dos cassinos online na economia de um país onde os mesmos não são proibidos.