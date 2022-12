Arquivo/BP

O Condor Super Center realiza o último mutirão de emprego de 2022, nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro, das 9h às 16h. Durante a ação, que será realizada na matriz, anexa à loja do Pinheirinho (Winston Churchill, 2.222), a rede vai distribuir 300 senhas para as vagas de operador de caixa, encarregado de setor, fiscal de loja, auxiliar de logística, repositor, auxiliar de cozinha, empacotador e zelador.

As vagas estão disponíveis para pessoas acima de 18 anos, inclusive para PCD (Pessoas com Deficiência). Para se candidatar a uma das vagas, os candidatos devem estar com os seguintes documentos:

Carteira de trabalho (pode ser digital);

Comprovante de residência;

Documentos pessoais (RG e CPF);

Experiência será um diferencial.

Entre os benefícios estão: plano odontológico, plano de saúde, universidade corporativa, plano de carreira e alimentação no local.