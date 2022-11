José Fernando Ogura/AEN

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) paranaense apresentou crescimento de 3,8% no mês de outubro. O indicador da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) ficou em 132,4 pontos no mês passado e se posiciona acima da média nacional que foi de 129,7 pontos.

No Paraná, as médias e grandes empresas (mais de 50 empregados) eram as mais confiantes, com 142,3 pontos. Porém, na variação mensal, houve redução de 1,6% no ICEC. Já entre as micro e pequenas empresas (com até 50 empregados), o indicador cresceu 3,9% de setembro para outubro e ficou em 132,2 pontos.