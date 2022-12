Divulgação/Assessoria de Imprensa

As cervejarias que, ao longo deste ano, produziram as latas de cerveja mais bonitas, coloridas e criativas do país foram premiadas nesta terça-feira (6/12), durante cerimônia da segunda edição do Prêmio Lata Mais Bonita do Brasil, realizado pela Abralatas (Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio), no Rio de Janeiro.

“As latinhas vêm conquistando a preferência dos consumidores brasileiros dia após dia. Premiar a mais bonita do Brasil é uma tarefa difícil com tantas cores, rótulos, desenhos e tamanhos. Recorremos a uma equipe de designers e profissionais especializados e contamos com milhares de votos do público consumidor”, explica o presidente da Abralatas, Cátilo Cândido. Ainda segundo ele, a entidade realiza o prêmio justamente para valorizar o trabalho de ponta feito pelas cervejarias nacionais.

A escolha das latinhas campeãs passou pela avaliação de jurados e pela votação do público, que escolheu as três mais bonitas, nas três categorias da competição.

Microcervejarias

Criada em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a cerveja “Às Mulheres”, da cervejaria Masterpiece, do Rio de Janeiro, foi a campeã na categoria microcervejaria. A latinha vencedora tem o desenho de duas mulheres, feito pela artista Pri Barbosa para representar a força feminina.

“Ficamos muito honrados e felizes com o resultado porque é a materialização de um projeto que foi pensado para ser todo executado por uma equipe de mulheres do início ao fim, desde a produção da lata física até o envase final, tudo foi feito por profissionais femininas. Foi um projeto especial e estamos muito felizes”, afirmou o CEO da Masterpiece, André Valle.

Ainda no pódio das microcervejarias, a “Viking Imperial IPA”, da Odin, também do Rio de Janeiro, levou o segundo lugar, e a cerveja “Helles de Curitiba”, da Bodebrown, do Paraná, o terceiro.

Médias Cervejarias

Já na categoria médias cervejarias, a cerveja “Wienbier 59 Session IPA” da Newage, de São Paulo, conquistou o primeiro lugar. Seguida da “Wienbier 60 APA”, da mesma cervejaria, e da “Bierbaum Lager”, da Bierbaum, de Santa Catarina.

“Para nós esse prêmio é muito importante, pois traz um reconhecimento em nível nacional e que vai valorizar ainda mais a marca Wienbier no mercado, além de nos dar mais visibilidade fora do eixo sul-sudeste”, comemorou o designer da Newage, Rodrigo Beck.

Grandes Cervejarias

A Ambev levou para casa todos os prêmios da categoria grandes cervejarias. Com a cerveja “Colorado Indica”, em primeiro lugar, a “Goose Island Midway Session IPA”, em segundo, e a “Patagonia IPA”, em terceiro, dominou o pódio e se consagrou como o destaque de grandes cervejarias da edição do Lata Mais Bonita 2022.

“A Indica foi a primeira IPA produzida no Brasil e já nasceu com esse rótulo e hoje está sendo reproduzida em lata trazendo essa tradição e representando o lúpulo dessa IPA inglesa e tradicional. Representa demais para nós ainda hoje receber prêmios de design porque percebemos que nossa criatividade continua fluindo muito bem e representando o legado dos nossos criadores”, avaliou o representante da Colorado/Ambev, Rudson Ferdinando.

Abralatas

Fundada há 19 anos, a Abralatas é a voz da indústria de latas de alumínio para bebidas no Brasil, terceiro maior mercado mundial, principal embalagem para cerveja no País e recordista de reciclagem. A Associação trabalha pelo fortalecimento e desenvolvimento do Setor, sempre com responsabilidade socioambiental.