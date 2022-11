Mariana Wiedmer Fachini

O Torneio Regional de Robótica da modalidade First LEGO League (FLL) Challenge reuniu 290 estudantes de 28 cidades do Paraná. A competição estadual é a etapa classificatória para o Festival Sesi de Robótica, que será realizado em março de 2023, em Brasília. Serão seis equipes representando o estado do Paraná na etapa nacional.

Para vencer as missões propostas na temporada 2022-2023, as 44 equipes participantes do Torneio Regional precisaram de muita energia. Com o tema “Super Powered”, essa temporada do FLL Challenge desafia as equipes, formadas por estudantes com idades entre 9 e 16 anos, a construírem robôs feitos com peças de LEGO e desenvolverem projetos de inovação na área de energia.

As equipes que receberam o Champion’s Awards, com as maiores pontuações, são:

1º lugar: Osíris – equipe de garagem de Curitiba

2º lugar: Cronos – Colégio Sesi da Indústria, de Pinhais

3º lugar: The Gears – Colégio Sesi da Indústria, de Rio Negro

A esses três times, também se juntam as equipes Cyber Rex (Escola Municipal Prefeiro Omar Sabbag, de Curitiba), Ampharos (Colégio Sesi da Indústria Celso Charuri, de Curitiba) e Doctors Machines (Colégio Estadual Padre Cláudio Morelli, de Curitiba) para representar o Paraná no Festival Sesi de Robótica.

Como suplentes para a etapa nacional, ainda estão: Robo League, Andromedark, Cygnus, Strong Brain e Destroyers.

A superintendente do Sesi e do IEL e diretora regional do Senai Paraná, Fabiane Franciscone, comenta sobre o desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático a partir do uso da robótica na educação. “A robótica na educação proporciona aos alunos o conhecimento da linguagem de programação que, juntamente com o conhecimento de outro idioma, tem se apresentado essencial para o processo de ensino-aprendizagem e como diferencial para o mercado de trabalho.”

Segundo o coordenador de Educação Básica e Continuada do Sesi Paraná, Reinaldo Rodrigues dos Santos, o Torneio Regional de Robótica valoriza a integração entre estudantes de todo o Paraná. “Aqui, temos representantes de cada região do Estado, e cada equipe tem o propósito de vencer as próprias dificuldades no desenvolvimento dos seus robôs. Esse é o momento de celebração de tudo o que os times construíram ao longo do ano”, afirma.

Além das disputas nas arenas, o Torneio Regional de Robótica da FLL contou com uma amostra da First Tech Challenge (FTC), com a presença de quatro equipes de robótica dessa modalidade.

Mais que robôs, competição desenvolve valores humanos

Além do desempenho dos robôs nas arenas de competição, as equipes de FLL são avaliadas pelo design dos robôs, projeto de inovação e pelos core values – valores que descrevem o modo de atuar em conjunto, com respeito mútuo e trabalho de alta qualidade.

O coordenador do Torneio Regional de Robótica da FLL, Vinícius Nadolny, explica que a robótica desenvolve o socioemocional dos alunos. “É o que podemos observar no dia a dia, no trabalho em equipe, no desenvolvimento de soft skills, de habilidades e competências relacionais. O que formamos aqui são futuros pesquisadores, engenheiros, médicos, além de formar cidadãos responsáveis.”

Para Felipe Strujak, da equipe Iron Heads, da Escola Municipal Albert Schweitzer, de Curitiba, a robótica despertou o desenvolvimento de diversas habilidades e competências. “[A robótica] fez com que eu melhorasse a organização da minha rotina e aprendi bastante com o trabalho em equipe. Estou muito emocionado por participar desse torneio”, conta. É a soma das pontuações de competências técnicas e relacionais que define o Champion’s Awards, prêmio principal do Torneio Regional.

Por isso, a competição se transforma em uma grande festa. As cerimônias de abertura e encerramento, a apresentação dos projetos e as disputas na arena são verdadeiros shows, com muita animação e criatividade. “O Torneio de Robótica é muito animado e divertido. Arrepia quando grita e tudo empolga. Sentimos muito orgulho por estar aqui, com o resultado de todo o esforço da equipe. Além disso, participar de uma equipe de robótica traz várias responsabilidades para a nossa vida, mais maturidade e prepara para o mercado de trabalho”, diz Fernanda Domingos de Oliveira Lemes, aluna da Escola Sesi de Referência da Indústria, de São José dos Pinhais, integrante da equipe Cygnus.

Premiações oficiais

Técnico destaque – Jefferson Rodrigues Lirio (Destroyers, Colégio Sesi da Indústria, de União da Vitória)

Desempenho do robô – Doctors Machines (Colégio Estadual Padre Cláudio Morelli, de Curitiba)

Design do robô – Andromedark (Colégio Sesi da Indústria, de Francisco Beltrão)

Projeto de inovação – Robo League (Escola Municipal Júlia Amaral Di Lenna, de Curitiba)

Core values – Ampharos (Colégio Sesi da Indústria Celso Charuri, de Curitiba)

Premiação extraoficial

Desafio do robô – Doctors Machines (Colégio Estadual Padre Cláudio Morelli, de Curitiba)