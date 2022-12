Agência Brasil

Com as contas de fim e início de ano chegando, rematrícula escolar, IPTU e IPVA, sem falar das comprinhas de Natal, muitas pessoas se preocupam com o risco de virarem o ano no vermelho.



“O fim de ano sempre causa desespero naqueles que se encontram em situação de endividamento, por isso reservas de emergência são tão importantes. Guardar dinheiro durante o ano permite um fim de ano tranquilo e sem dívidas”, afirma Bruna Allemann, educadora financeira da Acordo Certo, fintech especializada em renegociação de dívidas.

Para não passar a virada de ano no vermelho, a especialista preparou algumas dicas que irão ajudá-lo a se organizar financeiramente.

1- Crie um planejamento

O ideal é que esse planejamento seja feito ao longo do ano para que nos meses finais você fique tranquilo. Anote em papel, planilhas ou até mesmo no celular suas dívidas e gastos previstos, de curto a longo prazo. Ao examinar os números, você terá uma ideia da sua real situação financeira.

2- Adeque-se à realidade

Não tenha medo de encarar a realidade, diminua os gastos e, se for possível, corte cartões de crédito. Eles te dão uma falsa sensação de poder de compra e podem prejudicá-lo a longo prazo.

3- Pague os impostos

Tanto o IPVA quanto o IPTU podem ser podem ser pagos à vista ou parcelados. Prefira o que cabe no seu bolso. Mas lembre-se, não utilize 100% do seu 13º, existem outras contas no início de ano como matrícula e material escolar. Sempre quite suas dívidas e invista um pouco de dinheiro. Se for parcelar, atente-se ao valor mensal que cabe no seu bolso.

4- Crie uma reserva de emergência

As reservas de emergência são importantes, pois guardar dinheiro para imprevistos é uma maneira de prevenir dívidas futuras.

5- Renegociar é preciso

Não tenha vergonha de renegociar as suas dívidas, melhor renegociar do que postergar. Procure uma empresa de renegociação de dívidas e estude qual a melhor opção para o seu bolso.