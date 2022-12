Arquivo/ABr

Se você faz parte do grupo de pessoas que se descontrolam com o cartão, está negativado e com as contas atrasadas, aqui vai uma importante notícia: no portal de educação financeira Meu Bolso em Dia, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), há vasto conteúdo educativo e informativo gratuito que pode ajudar no desafio de organizar a vida financeira, poupar e investir. Apenas em 2023, já foram mais de 3 milhões de acessos.

Há guias ensinando passo a passo a entender o endividamento e suas principais causas de como sair das dívidas e como planejar melhor o uso do salário. Há, ainda, dicas sobre planejamento financeiro, criação de poupança, investimentos e relação com o dinheiro, além de informações que ajudam a entender e usar produtos e serviços bancários, em linguagem acessível a diferentes perfis da população e faixas etárias.

Complementando as matérias do portal Meu Bolso em Dia, a Federação lançou em novembro de 2021, com apoio do Banco Central a Plataforma de Educação Financeira com cursos e ferramentas personalizadas de acordo com o perfil e necessidade do usuário. Para quem busca renegociar suas dívidas, a plataforma pode ajudar a mapear a vida financeira e a desenvolver um plano sustentável e duradouro de pagamento. O Índice de Saúde Financeira do Brasileiro (I-SFB), exclusivo da plataforma, é uma ferramenta por meio da qual é possível fazer um diagnóstico individual para identificar vulnerabilidades e personalizar estratégias de solução para reequilíbrio das finanças.

“O objetivo do Meu Bolso em Dia é oferecer ferramentas e educação financeira para que os brasileiros possam, ao longo do tempo, aprender a lidar melhor com sua renda e seus investimentos, estar mais preparado para fazer escolhas conscientes e prevenir o superendividamento”, explica Amaury Oliva, diretor executivo de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação da FEBRABAN.

A plataforma também traz recursos interativos, tarefas e simuladores, de modo que o usuário possa colocar em prática o conteúdo aprendido.

No canal do Meu Bolso em Dia no Youtube há vídeos que ajudam a entender os principais temas relacionados às finanças pessoais, web séries como a Cuidando Bem do Seu Dinheiro, formada por quinze vídeos que explicam como usar os produtos financeiros a seu favor e dicas práticas de organização financeira para endividados, para quem tem dificuldade de poupar ou quer investir.

“Há um grande desafio para avançarmos como sociedade, que começa pela educação financeira. Ter cidadãos com maior consciência, informação e engajamento em torno de sua vida financeira tem efeitos positivos para toda a sociedade. Nossa missão é contribuir para que a população use o crédito de forma responsável e faça a gestão de suas finanças pessoais da melhor maneira possível. A combinação entre conhecimento com hábitos saudáveis permite aos brasileiros aproveitar melhor o presente e fazer planos para o futuro”, afirma o diretor.

O portal Meu Bolso em Dia oferece para download diversos guias sobre “Como Sair das Dívidas”, “Crédito Consignado”, “Cartão de Crédito” e “Reserva Financeira”. Também oferece listas para organizar as compras de supermercado, material escolar e os gastos com a revisão do carro e planilhas que fazem todos os cálculos a partir da inserção de entradas de dinheiro e as despesas, permitindo uma fotografia real de como anda o orçamento. O simulador de sonhos, por exemplo, pode ajudar a entender o quanto é preciso guardar por mês para atingir as metas, ensinando o usuário a criar uma disciplina para poupar.

Confira, abaixo, algumas dicas para economizar e evitar desperdícios.