Divulgação – Pastel de Carne da 10 Pastéis

A Copa do Mundo deve impulsionar a venda de cervejas, destilados, petiscos e carnes no Brasil, mas a grande novidade será o aumento no percentual de uso de canais e plataformas digitais. Do lado digital, onde o consumo é realizado mais por impulso ou por conveniência, aplicativos de entrega ultrarrápida serão os protagonistas nos grandes centros.

Já as compras planejadas terão seu grande foco nos atacarejos, que conquistarão cada vez mais espaço nas escolhas dos consumidores. Essa é a avaliação da KPMG, conduzida a partir de dados de mercado.