A energia solar promete ser um dos destaques na estrutura montada pelo Catar para a Copa do Mundo da FIFA de Futebol 2022, que acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro deste ano. Uma das novidades é o uso da tecnologia fotovoltaica para suprimento energético no sistema de refrigeração do estádio Education City, localizado em Doha, capital do país, já que a previsão é de que as temperaturas fiquem acima de 40ºC durante o torneio.

Estádio do Catar terá refrigeração alimentada por energia solarCom o sistema de refrigeração no estádio, organizadores estimam que a temperatura não passe dos 27ºC. Trata-se do primeiro empreendimento do gênero a contar com energia solar para abastecer o equipamento de climatização. O local tem área de 233 mil metros quadrados e espaço para 45.350 espectadores.

Outra medida sustentável do Catar para o torneio é a inauguração de sua primeira usina solar de grande porte no território. O empreendimento possui 800 megawatts (MW) de capacidade instalada e deverá abastecer 10% da demanda de eletricidade do país

O avanço da energia solar no mundo tem despertado o interesse de consumidores residências e empresariais – e de governos, no sentido de reduzir custos, ampliar a competitividade e reforçar a segurança de suprimento energético.

A SolarEgde, fornecedora mundial de inversores fotovoltaicos e desenvolvedora da tecnologia Smart Energy, é atualmente uma das grandes referências em tecnologias e soluções para o mercado global de energia solar. Uma das inovações é a plataforma de monitoramento de sistemas e usinas fotovoltaicas instaladas em telhados, fachadas e pequenos terrenos, tanto no Brasil quando nos demais países.

A tecnologia da empresa, que acompanha versões em desktop e aplicativo para telefones e tablets, faz acompanhamento em tempo real do funcionamento dos sistemas solares em telhados, em usinas de solo e em empreendimentos de geração flutuante.

O sistema apresenta uma visão completa ao consumidor e ao investidor da produção e do consumo de cada usina, o que garante a otimização do que é injetado na rede elétrico e do que fica para a própria unidade consumidora. Todas as informações são entregues em formato de relatório de desempenho.