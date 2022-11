Divulgação/Assessoria de Imprensa

A paranaense Colorfix Masterbatches está participando do maior evento internacional do setor de plásticos transformados brasileiros, em São Paulo, nesta semana. Trata-se do II World Plastic Connection Summit, que reúne pelo segundo ano consecutivo diversas empresas do setor em busca de novos negócios e renovação de conhecimento.

Durante o evento, a Colorfix apresentou duas cores exclusivas – Marble Recycled Verde e o Marble Recycled Rosa – que compõem o Guia Internacional de Tendências de Cores (Color Trend 2023), criado para atender aos profissionais da indústria de plásticos transformados no país.

Nesta edição, o guia conta com a assinatura do artista, criador e estilista mundialmente reconhecido, Alexandre Herchcovitch. “Assinar o Color Trend 2023 para o setor de plásticos transformados é um desafio e ao mesmo tempo uma experiência sinérgica com meu trabalho em design. O Brasil é conhecido como um grande colorista, a gente enxerga mais cores porque a luz do sol dá um tom diferente a tudo no país”, destaca Alexandre Herchcovitch.

De acordo com ele, a aposta para o setor deve ser focada na tendência do mármore. “Ficamos felizes com esse retorno de Herchcovitch. Isso só reforça que estamos no caminho certo, desenvolvendo e ampliando cada vez mais nossa Linha Marble”, destaca o superintendente da Colorfix, Francielo Fardo.

Durante o evento a Colorfix também recebeu quatro premiações, que refletem a evolução da empresa no último ano em relação aos seus desenvolvimentos – 1º lugar Special 2022 – World Plastic Development Award; 2º lugar Special 2022 – World Plastic Design Award; 1º lugar Access 2022 – World Plastic Image Promotion Investments e 2º lugar Acess 2022 – World Plastic Commercial Promotion Investments Award.

Legenda Foto Premiação: Durante a premiação no II World Plastic Connection Summit a supervisora de Marketing da Colorfix, Janaina Galvão; o superintendente da Colorfix, Francielo Fardo; e Key Account da Colorfix, Carlos Damásio

Prêmio Plástico Sul

Nesta semana, a Colorfix Masterbatches também recebeu o troféu de 2º lugar no Prêmio Plástico Sul de Inovação & Sustentabilidade 2022, na categoria de Novos Aditivos. O prêmio é referente ao RevoraBioHP, um aditivo que busca aproximar o uso do PLA ao das poliolefinas.

As desvantagens do PLA, geralmente, estão na baixa resistência ao impacto e ao calor já que este bioplástico não suporta temperaturas superiores a 50 graus centígrados. Porém, com a adição de RevoraBioHP pode-se notar que ambas as aplicações – 10% e 20% – apresentam propriedades, se não próximas, melhores que as do PP (polipropileno), assim possibilitando o uso deste material como um bom substituto biodegradável deste polímero.